كيف تُجرى انتخابات مجلس الشيوخ في زمن كورونا؟

الأحد 19/يوليه/2020 - 11:02 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
ياسمين مبروك
تعتبر انتخابات مجلس الشيوخ، أول استحقاق في ظل تحدي فيروس كورونا، لذا اتخذت الهيئة الوطنية للانتخابات إجراءات غير مسبوقة، لنجاح العملية الانتخابية، كزيادة عدد اللجان، والالتزام بالمسافات الآمنة بين الناخبين.

وترصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن الإجراءات المتخذة لنجاح العملية الانتخابية لمجلس الشيوخ في ظل أزمة فيروس كورونا.

1. اتخذت الهيئة الوطنية للانتخابات إجراءات غير مسبوقة، لنجاح العملية الانتخابية، في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا.

2. وضمن الإجراءات المتخذة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، زيادة في عدد اللجان الانتخابية.

3. ومن المقرر أن تكون الدعاية الانتخابية عبر التواصل الاجتماعي، ومكبرات الصوت، وتعليق اللافتات التي تسمح بها المحليات بالمحافظات.

4. وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن استخدام بوابات التعقيم التي تم استخدامها في امتحانات الثانوية العامة.

5. وسيتم فرض ارتداء الكمامات على جميع أطراف العملية الانتخابية.

6. والالتزام بالمسافات الآمنة بين الناخبين.

7. واستخدام جوانتيات داخل اللجان، لأنها أول استحقاق في ظل تحدي فيروس كورونا.

وتُجرى الانتخابات لتصويت المصريين بالخارج يومي الأحد والإثنين 9 و10 أغسطس، بالتنسيق مع الخارجية، في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا، من 9 صباحًا حتى 9 مساءً، وفي الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 11 و12 أغسطس المقبل، على أن تعلن نتائج الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.

ويُشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.

مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته.

ينتخب مجلس شيوخ في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادي الأول؛ الرئيس والوكيلين لمدة الفصل الفصل التشريعى، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيتن ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنا.

وتكون عملية الانتخاب سرية، وتجرى في جلسة علنية أو أكثر، بالتعاقب للرئيس ثم الوكيلين، ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، ويباشر مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه.

ويشترط لاستمرار العضوية، احتفاظ العضو، بالصفة التى تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة، أو غير انتمائه الحزبى المنتخب على أساسه، أو أصبح مستقلًا، أو صار المستقل حزبيًا، تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس الشيوخ بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.

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