محافظ كفرالشيخ متفقدا لجان الثانوية العامة: نوفر الجو الهادئ للطلاب

الأحد 19/يوليه/2020 - 10:56 ص
الجولة
الجولة
عمرو الشامي
أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن كل جهود الدولة موجهة لتوفير جو آمن للطلاب.

وقال إن 4 وزارات تشارك في المجهود المبذول، ممثلة في 4 مديريات، مديرية التربية والتعليم، والصحة من أجل اتخاذ الإجراءات الصحة، والحكم المحلي للتعقيم الداخلي والخارجي، وانتظام المرافق باللجنة، ومديرية الأمن كحرم لآمن على كل مدرسة.

وأضاف في تصريحات اليوم الأحد، أن التأمين أكثر من جيد، وأن هدف الدولة توفير جو آمن وصحي للطلاب لأداء امتحاناتهم في هدوء.

جاء ذلك خلال تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ عددًا من لجان الثانوية العامة، اليوم الأحد، منها لجنة المدرسة التجارية للبنات والشهيد محمد عاطف التجارية ولجنة أحمد عرابي.
 
كما تفقد محيط عدد من لجان الثانوية العامة رافقه خلال الجولة، الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والدكتور سلامة الويشي، المدير العام للتعليم العام، للاطمئنان على سير الامتحانات، وللتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة باللجان، حفاظًا على الصحة العامة للطلاب والملاحظين.

واطمأن على تيسير أعمال انتقال طلاب بيلا من مدينة بيلا وقراها عبر الأتوبيسات التي تمر توفيرها لهم وأشاد الطلاب بالتيسيرات المقدمة لهم،وبتواجد المشرفين المكلفين بمتابعة انتقالهم من التمركزات للجان بمدينة كفر الشيخ.

وأضاف اللواء جمال محافظ كفر الشيخ، أنه يتابع أعمال الامتحانات من غرفة العمليات بالمحافظة، وذلك لاستقبال الشكاوى ورصد أي أخطاء لسرعة التعامل معها، بما يضمن انتظام سير الامتحان، مؤكدًا على حرصه على متابعة العملية التعليمية والامتحانات بكافة مدارس مراكز ومدن المحافظة.

وتابع أنه وجه بتكثيف حملات النظافة والتطهير والتعقيم، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة،والالتزام بارتداء الكمامات الواقية، ومراعاة التباعد والمسافات البينية، وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب والملاحظين، حفاظًا على سلامتهم، مشيدًا بدور مديرية التربية والتعليم، ومديرية الأمن وكافة الجهات المعنية، لجهودهم المبذولة في متابعة لجان الثانوية العامة.

ونهت الدكتورة بثينة كشك، وكيلة وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، بأن الطلاب يؤدون امتحان مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمى علوم والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمى رياضيات وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية، وتم توفير الجو الملائم، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية.
محافظ كفرالشيخ متفقدا لجان الثانوية العامة: نوفر الجو الهادئ للطلاب
محافظ كفرالشيخ متفقدا لجان الثانوية العامة: نوفر الجو الهادئ للطلاب
محافظ كفرالشيخ متفقدا لجان الثانوية العامة: نوفر الجو الهادئ للطلاب
محافظ كفرالشيخ متفقدا لجان الثانوية العامة: نوفر الجو الهادئ للطلاب
محافظ كفرالشيخ متفقدا لجان الثانوية العامة: نوفر الجو الهادئ للطلاب
محافظ كفرالشيخ متفقدا لجان الثانوية العامة: نوفر الجو الهادئ للطلاب

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