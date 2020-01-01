تراجع مؤشر سوق البحرين المالي بنسبة 0.68% مع بداية التعاملات

الأحد 19/يوليه/2020 - 10:51 ص
سوق البحرين المالي
سوق البحرين المالي
نيفين سمير


إستهل سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع،  علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 0.68% خاسراً 8.81 نقطة ليصل إلى مستوى 1293.67 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.9 مليون سهم بقيمة 186.1 ألف درهم.


 وهبط بسوق البحرين المالي اليوم قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 28.06% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.6%، مصرف السلام-البحرين بنسبة 2.74%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 4.36% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 7.63%، مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 1.35%، كما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 0.82% بضغوط هبوط سهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 0.88%.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

عاجل.. بيان جديد من "الصحة" بشأن فيروس كورونا.. 698 إصابة و63 حالة وفاة

منذ حوالي 13 ساعة

الزمالك يكشف مفاجأة جديده بشأن لقب نادي القرن

منذ ساعة و نصف

حقيقة انتقال نجم الأهلي إلي الزمالك في الصيف

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. حقيقة فرض ضريبة دمغة جديدة على خطوط التليفون المحمول

منذ أقل من ساعة

بلاغ للنائب العام وأمن الدولة العليا ضد مرتضى منصور

منذ حوالي 10 ساعات

آخر تطورات صفقتي رمضان صبحي وباهر المحمدي في الأهلي

منذ ساعتين و 8 دقيقة

مُرشح مفاجئ لخلافة كيكي سيتين في برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

لجنة مكافحة كورونا تكشف حقيقة وجود موجة جديدة من الفيروس (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

شاهد.. "الصحة" تزف بشرى سارة للمصريين بشأن لقاح "كوفيد 19"

منذ ساعتين و 47 دقيقة

إدارة ريال مدريد تنتظر رأي زيدان في رحيل نجم الفريق المعار

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة انتقال آري بابل إلى الزمالك قد تفشل لهذا السبب

منذ حوالي 4 ساعات

الجيش الليبي: كلمة السيسي الشجاعة التاريخية أعادت حسابات تركيا (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الذهب يواصل ارتفاعه وعيار 18 يقترب من مستوى 700 جنيها

منذ حوالي 21 ساعة

الخارجية ترد على الاتفاق الجديد بين "السراج" وتركيا (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

وزيرة الصحة تعلن مفاجأة بشأن الموجة الأولى لفيروس كورونا بمصر

منذ ساعتين

فايلر يعطل عودة نجم الأهلي السابق

منذ نصف ساعة

موضوعات متعلقة

مؤشر سوق البحرين المالي يهبط 0.50% بختام جلسة الأحد

مؤشرسوق البحرين يهبط بنسبة 0.24% بمستهل جلسة الخميس

مؤشر سوق البحرين المالي يهبط 0.44% مع بداية تعاملات اليوم

مؤشر سوق البحرين المالي يستهل تعاملات اليوم علي تراجع بنسبة 0.39%

جلسة الختام : مؤشر سوق البحرين المالي يهبط 0.39%

جلسة المستهل .. تراجع مؤشر سوق البحرين المال بنسبة 0.30%

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:30 ص

شاهد.. "الصحة" تزف بشرى سارة للمصريين بشأن لقاح "كوفيد 19"

الخارجية ترد على الاتفاق الجديد بين "السراج" وتركيا (فيديو)

01:44 ص

مُرشح مفاجئ لخلافة كيكي سيتين في برشلونة

07:37 ص

آخر تطورات صفقتي رمضان صبحي وباهر المحمدي في الأهلي

09:10 ص

وزيرة الصحة تعلن مفاجأة بشأن الموجة الأولى لفيروس كورونا بمصر

09:17 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: ثورة يوليو بالحبر السرى ملك وعشر نساء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة