تراجع مؤشر سوق البحرين المالي بنسبة 0.68% مع بداية التعاملات

















وهبط بسوق البحرين المالي اليوم قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 28.06% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.6%، مصرف السلام-البحرين بنسبة 2.74%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 4.36% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 7.63%، مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 1.35%، كما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 0.82% بضغوط هبوط سهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 0.88%.

إستهل سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 0.68% خاسراً 8.81 نقطة ليصل إلى مستوى 1293.67 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.9 مليون سهم بقيمة 186.1 ألف درهم.