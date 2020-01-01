روسيا تسجل انخفاضًا في أعداد الإصابات الجديدة بكورونا

الأحد 19/يوليه/2020 - 10:49 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

شهدت روسيا، تراجعًا في معدل الإصابة اليومية بفيروس كورونا، مع تسجيل 6109 حالات خلال آخر يوم مقابل 6234 في اليوم السابق، فيما تراجع عدد الوفيات الجديدة إلى 95 في أدنى مؤشر خلال يوليو.

 

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الصحية في روسيا، عن تسجيل 6234 إصابة و124 وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، انخفاضا عن 6406 إصابات و186 وفاة في اليوم السابق، لتبلغ الحصيلة 756437 إصابة و12247 حالة وفاة.

 

وكشفت السلطات الصحية الروسية، في تقريرها اليومي، أن 24,4% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض المرض.

 

وأوضح التقرير، أن 7490 مريضا تماثلوا للشفاء خلال اليوم الماضي، ما رفع مجموع المتعافين إلى 546863، لتبقى هناك 206327 حالة نشطة في عموم البلاد.

 

تجاوزت حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد في روسيا 12 ألف، اليوم الجمعة، حيث أبلغت البلاد عن 186 حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

 

سجل مركز الاستجابة للأزمات الفيروسية في البلاد 6،406 حالة جديدة، ليصل بذلك عدد الإصابات على الصعيد الوطني إلى 759،203، رابع أعلى عدد من الحالات في العالم، كما أوردت وكالة "رويترز".

 

ويبلغ عدد الوفيات الآن 12,123. وتقول روسيا، إن 539,373 شخصًا تعافوا.

 

 

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