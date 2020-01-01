مؤشرسوق دبي المالي يبدأ تعاملات اليوم علي ارتفاع بنسبة 0.22%









إستهل سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.22% رابحاً 4.67 نقطة ليصل إلى مستوى 2057.32 نقطة، وبلغ حجم التداول 59.2 مليون سهم محققة ما قيمته 46.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 941 صفقة لعدد 29 سهماً.













وصعدت 3 قطاعات بسوق دبي المالي على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 0.97%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.86%، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.26%، فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة 0.96%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 0.65%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.41%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.12%، فيما ارتفع قطاع





وقفزت 8 أسهم بسوق دبي المالي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة دار التكافل بنسبة 2.92%، ثم سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 2.64%، فيما تراجع 14 سهماً، على رأسها سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 2.50%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 2.43%، فيما تصدر سهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 20.9 مليون ورقة بقيمة 11.9 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 0.73%.