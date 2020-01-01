وزير الري يتابع موقف أعمال تأهيل الترع الفرعية

الأحد 19/يوليه/2020 - 10:48 ص
بوابة الفجر
الفجر
عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا بالقيادات التنفيذية للوزارة، لمتابعة موقف أعمال تأهيل الترع الفرعية من حيث عدد العقود والأعمال الجارية وتكلفة المتر الطولي، وكذلك موقف تنفيذ أساليب الري الحديث وموقف الإنذارات المحررة للمخالفين لطرق الري الحديث بمحافظات: أسوان، والإسكندرية، والشرقية، والفيوم.

ووجه "عبدالعاطي"، إلى ضرورة بذل المزيد من الجهد للعمل على سرعة تنفيذ الخطة الموضوعة واستغلال الجسور بعد أعمال التأهيل.

وناقش دور المركز القومي لبحوث المياه فى أعمال التقييم لوضع الترع الفرعية قبل وبعد التأهيل من حيث كميات المياه وحجم توفير وترشيد المياة وكيفية تحويل نظام الرى إلى تيار مستمر فى حال التحول إلى الرى الحديث.

ووجه الدكتور عبد العاطي، إلى أهمية العمل على أن يتزامن أعمال تأهيل الترع مع تحويل الزمام عليها إلى ري حديث، واستمع الدكتور عبد العاطي إلي عرض لما تم الموافقة الفنية وتم الارتباط المالي له لتنفيذ أعمال تأهيل الترع حيث بلغت عدد العمليات المقترح تنفيذها حوالي 321 عملية.

وبحث الوزير، الموعد المقترح لإنطلاق أعمال التأهيل والمنتظر أن تبدأ في أغلب المحافظات في منتصف شهر أغسطس نظرا لوجود المياه في أغلب الترع نتيجة لإطلاق تصرفات المياه اللازمة لري الزراعات الصيفية حاليا.

وطالب بضرورة أن يكون لكل عملية يتم تنفيذها ألبوم مصور يوضح حالة الترع قبل وبعد اعمال التأهيل مع إجراء تقييم للترعة قبل وبعد التأهيل يشمل عدد ايام العمالة للمياه بالترعة وكمية المياه التي يتم إطلاقها بالترعة وسرعة وصول المياه للنهايات والوفر في تكاليف أعمال التطهير للترعة. 

وفي ضوء متابعة موقف التحول الى تطبيق أساليب الرى الحديث تم استعراض الموقف الحالى للتنفيذ وموقف الإنذارات المحررة للمخالفين لطرق الرى الحديث فى اسوان والإسكندرية والشرقية والفيوم واستعراض المساحات فى أسوان التى تم توجيهها الى جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتمويلها للتحول إلى الرى الحديث فى أسوان، والمساحات التى تم توجيهها الى البنك الاهلي المصرى لتمويلها من خلال قروض ميسرة وأيضا المناطق التى يتم توريد مستلزمات الرى الحديث ويقوم المزارعين التركيبات، وشدد الدكتور عبد العاطي بضرورة الربط ما بين أعمال التأهيل والري الحديث.

كذلك تم إستعراض موقف أنشطة قطاع التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى وإستراتيجية القطاع خلال الفترة الحالية والمستقبلية، حيث يتم حاليًا تنفيذ أنشطة الخطة التدريبية للعام المالى 20202021 باستخدام تقنية الفيديوكونفرانس ومنصة قطاع التدريب فى التعلم عن بُعد(ON- Line)، كما تم تحديث وتطوير آلية التسجيل بالبرامج التدريبية وإختبارات التقييم خلال عقد البرامج وبعدها لتكون ON-Line بديلًا عن النماذج الورقية، وتم تطبيق منهجية التعلم عن بعد ON- Line فى فرع القطاع بإسنا وجارى تعميمها لباقى الأفرع.

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