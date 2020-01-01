فايلر يعطل عودة نجم الأهلي السابق

يحاول النادي الأهلي في الأيام القليلة الماضية شراء واحد من نجوم الفريق السابقين مرة أخرى بعد إتخاذ قرار رحيله منذ فترة.









وكشف محمد عبد الواحد المدرب العام لنادي وادي دجلة أن مسئولو الأهلي قاموا بعمل اتصالات مبدئية مع النادي لمعرفة موقفهم من بيع أحمد رمضان بيكهام نجم الفريق.









وأكد محمد عبد الواحد أن المارد الأحمر له الحق في شراء بيكهام بالفعل مرة أخرى ولكن مقابل دفع مبلغ معين يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.









كما أشار عبد الواحد إلى أن نادي وادي دجلة ينتظر وصول عرض رسمي من القلعة الحمراء ليبدأ الطرفين في التفاوض حول مطالبهم لإتمام الصفقة.









وتتوقف عودة بيكهام إلى الأهلي مرة أخرى على موافقة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق لذلك تنتظر إدارة النادي قراره لحسم الصفقة.