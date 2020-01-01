مواجهة شرسة بين اليونايتد وتشيلسي بنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

الأحد 19/يوليه/2020 - 10:43 ص
اليونايتد وتشيلسي
اليونايتد وتشيلسي
وكالات
يواجه مانشستر يونايتد نظيره تشيلسي اليوم الأحد في الدور قبل النهائي لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم مواجهة في لقاء من العيار الثقيل.

وفقد مانشستر سيتي فرصة الفوز بلقبين محليين هذا الموسم بعد الهزيمة أمام أرسنال بهدفين دون رد أمس السبت في الدور ذاته، وتأهل الجانرز للمباراة النهائية.

ويحمل أرسنال الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي برصيد 13 لقبا، فيما توج بالبطولة ثلاث مرات خلال المواسم الستة الماضية.

ويلتقي تشيلسي مع مانشستر يونايتد في نصف النهائي الآخر، اليوم الأحد، ولايزال الفريقان يتطلعان للتواجد ضمن المراكز الأربعة الأولى بترتيب بطولة الدوري المؤهلة لدوري الأبطال في الموسم القادم.

من المرجح أن يستعين فرانك لامبارد مدرب تشيلسي بالمهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو أمام لاعب خط الوسط كريستيان بوليسيتش، بعد أن أشاد بانسجامهما في منتصف الأسبوع.

وقال لامبارد "لقد رأينا ذلك بوضوح خلال الهدف الذي سجلناه (ضد نورويتش بالدوري). وسعدت بحركة كريستيان الذي مرر عرضية متقنة من الناحية اليسرى أحرز منها جيرو هدف المباراة الوحيد".

وتابع "لم نقم بهذا خلال المراحل الأولى من المباراة، وإذا واصلنا السير على هذا النهج سيكون جيرو مستعدا دائما داخل منطقة الجزاء انتظارا لمثل هذه الأنواع من الكرات".

وأكد لامبارد "إذا كنت تلعب مع أوليفييه جيرو، فأنت تريد الحصول على الكرات داخل منطقة الجزاء. ينبغي عليك أن تستغل نقاط قوته وتهيئة الفرصة أمامه لهز الشباك".

وظهر مانشستر يونايتد بشكل جيد للغاية منذ استئناف الموسم، لكن مدربه النرويجي أولي جونار سولشاير يعتقد أن لاعبيه يمكنهم أيضا التعلم من التعادل مع ساوثهامبتون.

شدد سولشاير "من الناحية العقلية ربما يكون من المهم أكثر أن نتعافى".

واشار مدرب يونايتد "في بعض المباريات التي ترغب في حصد بعض النقاط منها وضد ساوثهامبتون، خلقنا بعض الفرص الرائعة، وسجلنا بعض الأهداف الجيدة، ولعبنا كرة قدم رائعة في بعض الأحيان، ثم حدثت انتكاسة في النهاية".

واستدرك سولشاير قائلا "لكن يتعين عليك التفكير فيما هو آت، المباريات القادمة ستكون صعبة ومرهقة لكننا في حالة بدنية جيدة ومستعدون لما ينتظرنا".


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