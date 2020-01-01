هبوط جماعي بمؤشرات بورصة الكويت في مستهل التعاملات

أستهلت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي تراجع جماعي لكافة المؤشرت ، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.95% خاسراً 47.640 نقطة ليصل إلى مستوى 4988.12 نقطة، وتراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.94% خاسراً 51.590 نقطة ليصل إلى مستوى 5450.02 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.96% خاسراً 39.950 نقطة ليصل إلى مستوى 4107.41 نقطة، ونزل مؤشر رئيسي 50 بنسبة 1.05% خاسراً 43.200 نقطة ليصل إلى مستوى 4086 نقطة ، وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 112.4 مليون سهم بقيمة 26.7 مليون دينار كويتي عبر 5984 صفقة.













وهبطت 10 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع العقار بنسبة 1.52%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.33%، تلاه قطاع الخدمات المالية بنسبة 1%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.81%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.76%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.56%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.50%، ثم قطاعي المواد الأساسية والنفط والغاز بنسبة 0.25%، 0.21%، على التوالي، وأخيراً قطاع التأمين بنسبة 0.07%.





وجاء سهم شركة بيت الاستثمار الخليجي على رأس القائمة الخضراء المُدرجة ببورصة الكويت بارتفاع نسبته 4.62%، يليه سهم شركة إيفا للفنادق والمنتجعات بنسبة 4.61%، ثم سهم شركة الساحل للتنمية والاستثمار بنسبة 3.17%، فيما تصدر سهم شركة التمدين الاستثمارية القائمة الحمراء بانخفاض قدره 8.40% ثم سهم شركة دبي الأولى للتطوير العقاري بنسبة 8.40%، ثم سهم شركة رمال الكويت العقارية بنسبة 5%.