جامعة حلوان تنظم دورة تدريبية عن إدارة الوقت خلال أزمة كورونا
الأحد 19/يوليه/2020 - 10:37 ص
أية حمروشي
نظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان، دورة تدريبية، عن إدارة الوقت والاجتماعات ضمن حزمة البرامج التدريبية لشهر يوليو 2020، تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة وريادة الأستاذة الدكتورة منى فؤاد عطية، نائبة رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.
وأوضحت الدكتورة منى أبو هشيمة، مديرة مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، أن هذه الدورات تهدف لتنمية قدرات ومهارات السادة أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكيانات والكليات كُلً وفق تخصصه.
وحاضر في البرنامج التدريبي إدارة الوقت والاجتماعات ا.م.دهديل مصطفي الخولي، واستهدف البرنامج اكساب المتدرب مهارات ادارة الوقت والاجتماعات، ومساعدة المتدرب علي تنظيم وقته خلال الأزمات مثل أزمة انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى التعرف علي بعض الأمراض المرتبطة في تشخيصها وعلاجها بإدارة الوقت، ومساعدة المتدرب عضو هيئة التدريس علي إدارة الاجتماعات عن بعد خلال جائحة كورونا.
وتضمن البرنامج التدريبي مجموعة من المحاور حول إدارة الوقت من حيث المفهوم والمهارات والمكونات، وإدارة وقت الأزمة " جائحة كورونا"، إدارة الاجتماعات وخطواتها، إدارة الاجتماعات عن بعد خلال جائحة كورونا.
انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، السبت، خروج 566 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 27868 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 698 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 63 حالة جديدة.
وقال: إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 87172 حالة من ضمنهم 27868 حالة تم شفاؤها، و4251 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
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