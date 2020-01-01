جامعة حلوان تنظم دورة تدريبية عن إدارة الوقت خلال أزمة كورونا

نظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان، دورة تدريبية، عن إدارة الوقت والاجتماعات ضمن حزمة البرامج التدريبية لشهر يوليو 2020، تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة وريادة الأستاذة الدكتورة منى فؤاد عطية، نائبة رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.





وأوضحت الدكتورة منى أبو هشيمة، مديرة مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، أن هذه الدورات تهدف لتنمية قدرات ومهارات السادة أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكيانات والكليات كُلً وفق تخصصه.





وحاضر في البرنامج التدريبي إدارة الوقت والاجتماعات ا.م.دهديل مصطفي الخولي، واستهدف البرنامج اكساب المتدرب مهارات ادارة الوقت والاجتماعات، ومساعدة المتدرب علي تنظيم وقته خلال الأزمات مثل أزمة انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى التعرف علي بعض الأمراض المرتبطة في تشخيصها وعلاجها بإدارة الوقت، ومساعدة المتدرب عضو هيئة التدريس علي إدارة الاجتماعات عن بعد خلال جائحة كورونا.





وتضمن البرنامج التدريبي مجموعة من المحاور حول إدارة الوقت من حيث المفهوم والمهارات والمكونات، وإدارة وقت الأزمة " جائحة كورونا"، إدارة الاجتماعات وخطواتها، إدارة الاجتماعات عن بعد خلال جائحة كورونا.



