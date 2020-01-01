صعود جماعي لمؤشرات البورصة خلال التعاملات الصباحية

الأحد 19/يوليه/2020 - 10:28 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير


قفزت مؤشرات البورصة المصرية،  مع بداية تعاملات جلسة اليوم الأحد، أول جلسات الأسبوع، وذلك بعد تراجعها يوم الخميس الماضي بوتيرة عالية مما جعل الأسهم جاذبة لإعادة الشراء .



وارتفع  المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  "إيجى إكس 30" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 10467 نقطة، 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.14% ليصل إلى مستوى 1442 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.02% ليصل إلى مستوى 2225 نقطة.


وإختتمت البورصة المصرية تداولات يوم الخميس الماضي أخر أيام الأسبوع على تراجعات جماعية  للمؤشرات وذلك للجلسة الثانية و بوتيرة أقل ، لينهى المؤشر الرئيسي على تراجع بنسبة 1.66% عند 10441 نقطة بعد أن قلص جانبا من خسائره ، فيما أنهى السبعينى متساوى الأوزان على تراجع بنسبة 2.45% عند 1425 نقطة بعد ارتدائها من مستوى ال 1405 نقطة أقل مستوى خلال الجلسة ، و الذى جاء بقيم تداول أقل من المتوسط سجلت 819 مليون جنيه بحجم تداول 298 مليون سهم ، من خلال 34709 صفقة بمخطط سيولة للشراء 50% ، بالتداول على 182 ورقة مالية ، ربحت منها 30 ورقة و تراجعت 127 ورقة ، فيما ظلت على ثبات 25 ورقة دون تغيير ، ليتراجع رأس المال السوقى للشركات المقيدة ب 5.755 مليار جنيه مسجلا 574.929 مليار جنيه.

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