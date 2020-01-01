غدًا.. "ويبينار" في وحدة دعم البحث العلمي بجامعة حلوان

الأحد 19/يوليه/2020 - 10:35 ص
بوابة الفجر
أية حمروشي
تنظم وحدة دعم البحث العلمي بجامعة حلوان الويبينار العلمي بعنوان "Biomedical Statistic"، ويأتي ذلك استكمالا لسلسة الويبينارات العلمية الافتراضية، تأكيدا على الدور الحيوي والهام الذي تقوم الوحدة في النهوض بالبحث العلمي ومخرجاته، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والأستاذة الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الأستاذ الدكتور محمد القصاص مدير وحدة دعم البحث العلمي.

ويحاضر في الويبينار الأستاذ الدكتور مجدي إبراهيم مدير وحدة الإحصاء الحيوي والبحوث بكلية طب قصر العيني ومدير برنامج دبلومة الإحصاء الطبي الحيوي بقصر العيني وأحد الخبراء العالميين في مجال الإحصاء.

ويعقد الويبينار العلمي في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا من خلال تطبيق زووم، على مدار يومين الاثنين الموافق٢٠ يوليو بعنوان (Basic statistics)، والاثنين الموافق ٢٧ يوليو بعنوان (Advanced statistics).

ومن ناحية أخرى، أعلنت وزارة الصحة والسكان أمس السبت، عن خروج 566 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 27868 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 698 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 63 حالة جديدة.

وقال مستشار الوزير إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 87172 حالة من ضمنهم 27868 حالة تم شفاؤها، و4251 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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