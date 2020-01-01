مصر للطيران تعلن عن تسيير ١٤ رحلة دولية

كشفت الشركة الوطنية مصر للطيران، عن تسيير 14 رحلة دولية صباح اليوم الأحد، لعدة وجهات بالخارج، بخلاف رحلاتها الداخلية ورحلات الشحن الجوي التي تسيرها يوميا إلى عواصم ومدن العالم.





وقالت مصر للطيران، في بيان اليوم الأحد: إن الرحلات ستكون إلى وجهات (لندن - باريس - روما - تونس- ميلانو - ابوظبي - الخرطوم - فرانكفورت - أمستردام - برلين - ميونخ - الشارقة - بيروت - واشنطن)، بالإضافة إلى رحلتين جويتين إلى دبي، وذلك لنقل ما يقرب من 2000 راكب بخلاف الرحلات الداخلية والشحن الجوى ورحلات استثنائية إلى كل من جدة والقصيم.





وكانت شركة مصر للطيران وضعت خطة احترازية مع بدء استئناف الحركة الجوية، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية للوقاية والحد من فيروس كورونا، خلال مراحل السفر المختلفة قبل وفي أثناء وبعد وصول الرحلة، حيث تم تركيب فلاتر في أجهزة تكييف جميع طائرات مصر للطيران والتي يمكنها التقاط ما يصل إلى 99% من الفيروسات والميكروبات والبكتيريا.

ويرتدي جميع أفراد الطاقم الجوي الكمامات وأغطية الوجه والقفازات، بالإضافة إلي توفير universal protection kit تحتوي على مطهرات، قفزات، كمامات، مع توفير كميات إضافية مع طاقم الطائرة، مع تخصيص مكان لذوي الأمراض المزمنة وغيرها، الذين يتعذر عليهم ارتداء الكمامة لفترات طويلة، وتخصيص آخر صفين في الطائرة لعزل الركاب الذين قد تظهر عليهم أعراض مرضية، وتخصيص أحد أفراد أطقم الضيافة لخدمتهم، مع تخصيص دورة مياه مستقلة بهم، ولا يتم تقديم وسادات أو أغطية أو مشروبات ساخنة على متن الطائرة، وان تكون جميع الوجبات المقدمة وأدوات الطعام مغلفة معدة بطريقة آمنه وخاضعة لكافة معايير السلامة والجودة.





كما يتم تطهير وتعقيم جميع الطائرات المستخدمة في الحركة الجوية بعد كل رحلة (الأسطح، الأرضيات، المقاعد، النوافذ، الشاشات، دورات المياة، فلاتر التكييف)، مع الحفاظ على مسافة آمنة بين المسافرين والعاملين وأفراد الأطقم الجوية.



