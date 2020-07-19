الطالع الفلكي الأحد 19/7/2020..تَجدِيد الفَن!









*القمر فى الرّبع الرّابع ، القمر فى السّرطان.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الجَوْزَاء.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج السّرطان من 21 يُونيو - 22 يوليو.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج السّرطان من 16 يوليو - 16 أغسطس.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى الهَنْعَة من 16 يوليو - 28 يوليو.





اليوم 12 أبيب قبطى ، 19 تَمُّوز رُومى ، 28 ذو القعدة ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: - مَهُو دَا التّجديد ، عُمرك سمعت أيتها حد جاب سيرة الأفا فأيّتها غنوة ؟ (فؤاد خليل من فيلم الكيف-1985)





*القمر فى السّرطان "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*القمر فى السّرطان يعنى

رعاية الأسرة وترتيب المنزل والإتصال بالوالديْن ورعاية مصالحهم،الشمس ترمزللأب برج الأسد،القمر يرمزللأم برج السّرطان ،تقوية جذورنا العاطفيّة وتأمين ظهرنا من خلال تصفية خلافاتنا العاطفيّة من أيّة شوائب،هذا يشمل حبّك وعاطفتك لوالِدَيْك و لأولادك،زوجتك وشقيقتك وبنات وأبناء عمومتك وأصهارك ، مُروراً بالأصدقاء وزملاء العمل والجيران وإنتهاءً بحارس/بوّاب العمارة أو شحاذ يعتاد الوقوف قريباً من منزلك، العَطف/السّرطان/القمر/الأمُومَة تعنى عطفك وإهتمامك على كل مَا و مَنْ حولك بصورة تشمل الإنسان والحيوان و النبات وحتى الحجر وكأنك أم تخاف على ولدها ، غالباً تشعر برغبة شديدة فى إطعام القطط.





بالإضافة لمواليد العذراء والحمل والأسد فبرج السرطان مُستعدّ للتضحية بوقته وماله ونفسه لإنقاذ حيوان مُعرّض للخطر، لن يكتفِ بالتململ والرّثاء لكنه سينطلق فوراً لإنقاذ الحيوان المسكين ، مواليد السرطان والعذراء هم الأكثر نشاطاً فى المجالات الخيرية الخدمية دون مقابل مالى كدور رعاية الأيتام وذوى الإحتياجات الخاصّة وشلاتر/ملاجئ القطط والكلاب وأكثر سخاءً فى الإنفاق المالى لإجراء العمليات الجراحية للمرضى وقضاء ديون الغارمين وهذه الأنشطة يزداد نشاطك فيها بصرف النظرعن برجك وقت حلول القمر فى بروج السرطان و العذراء والحمل ، وإن كان فعل الخيرلا يرتبط بتوقيت مُعيّن إلا أوان ظهوره أمامك ، بمشيئة الله تَعَالى.





*اليوم بمشيئة الله تَعَالى

يُوافق ذكرى ميلاد الطبيب والفنان فؤاد خليل وقرينه الفلكى الفنان محمّد أبو الحسن رَحْمَهما الله ، إحتفالاً بهما فهذه هى الأسماء المُسَاويَة للقِيَم الحسابيّة لإسم فؤاد خليل و محمّد أبو الحسن ، مع التنبيه أنها لا تُعبّرعن صفات تتواجد فيهما بالضرورة لكنها نتيجة لعمليات حسابيّة رياضيّة لا أكثر ،لاتَبْخل عليهما بالفَاتِحَة.





*الفنان فؤاد خليل

(مُساعد الفقراء)،(تعويذة قويّة)،(ضوء أحمر)،(كبرياء ملك)،(حمامة الحُبّ)، (مشغول كالنحلة)،(تفاحة حمراء قانية)،(إنبلاج الفجر)،(يتحرّك بسرعة).





*الفنان محمّد أبو الحسن

(مياه رائقة/نظيفة)،(مسئولية محدودة)،(قلب مكسور)،(قطاع خاص)،(مملكة كريستالية)،(مثير للجدل).









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: نجاحك فى عملك يعنى تصفيتك لديون ومشاكل أسرتك الماليّة،عملك هو صمام الأمن و الأمان و وثيقة التأمين الماليّة لأسرتك فاهتمّ بلقمة عيشك.





برج الثور: تجنّب المناقشات العقيمة التى ليس لها أى داعى سوى تكوين المشاحنات والضغائن، لتقل خيراً أو لتسكت.





برج الجوزاء: مشكلتك قد تجد طريقها للحلّ إن قرّرت الإستماع لنُصح النّاصحين ، ثقل الظل لأحدهم على قلبك لايعنى أن تهمل كلامه الثمين.





برج السّرطان: أعصابك من حديد وقلبك من ذهب ، تقدّم الصّدقات للفقراء، التلاميذ وطلبة الدراسات العليا يُنجزون جيّداً اليوم بمشيئة الله تَعَالى.





برج الأسد: قد يكون عليك التخلى عن مظهرك الملكى لتقوم بإنجاز الأعمال بنفسك بدلاًعن تكليف الآخرين بها،هذا أفضل لضمان إنجاز العمل كما تريد.





برج العذراء : أسلوب تأمين بسيط قد ينقذك من ورطة ، توقع المشكلة والعمل على تجنّبها يُخفّض ضررها،إستبن سيارتك أونقديّة ، لذلك إسمه القرش الأبيض.





برج الميزان : وقت مناسب للعودة للبحث عن كورس تعليمى أو مهنى مناسب لترقية مهاراتك المهنيّة ولتحديث أى تقادم لمعلوماتك العلميّة.





برج العقرب: ليس كل مايلمع ذهباً ،لا تنخدع بالمظاهر البرّاقة وانتظر حتى تذوب حرارة المقابلة الأولى، فى العاطفة أو العمل.





برج القوس: أنت مدعوّ لإستشارة أهل الخبرة والعلم لتفادى التورّط فى خسائر بإمكانك تجنّبها، بدلاً عن المُكابرة وتحمّل الأخطار.





برج الجدى: زملاء يطلبون مساعدتك فحاول تقديم المساعدة قدر إمكانك ،إن لم يكن للجميع فللبعض ، ما لايُدرك كله لايُترك كله.





برج الدّلو: أحد الخبثاء قد يستدعيك للمشاركة فى أمر لست على علمٍ تام بكل تفاصيله ،لاتورّط نفسك فيما لاتعرفه ولاتُجالس المشبوهين.





برج الحوت: إستعادتك لأمل مفقود لوظيفة أو صفقة فقدت الأمل فيها مرتفع بمشيئة الله تَعَالى ،بادر بقرع الباب من جديد على الآمال المفقودة.



