اليابان تبلغ عن أكثر من 600 إصابة جديدة بكورونا

الأحد 19/يوليه/2020 - 10:23 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
أبلغت اليابان عن 664 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم السبت، ولكن لم تحدث وفيات، بحسب وزارة الصحة في البلاد.

وقد أصيب ما لا يقل عن 25354 شخصًا في اليابان، حيث يبلغ عدد القتلى 998.

وفي العاصمة، تم تأكيد 290 حالة يوم السبت، وهو اليوم الثالث على التوالي الذي تجاوزت فيه المدينة 200 حالة جديدة. يوم الجمعة، أبلغت طوكيو عن 293 إصابة، وهي أعلى زيادة لها في يوم واحد.

وقد أبلغت طوكيو عن 9223 حالة خلال الوباء.

وعلي صعيد آخر، قال مسؤولون في محافظة أوكيناوا، إن اثنين من العسكريين الأمريكيين المتمركزين في جزيرة أوكيناوا اليابانية أظهروا نتائج إيجابية للفيروس، وفقا لما اوردته شبكة "سي إن إن".

وقد ثبت إصابة حوالي 143 شخص من أفراد الجيش الأمريكي وعائلاتهم في اليابان بالفيروس منذ 1 يوليو.


وكانت آخر الحالات من قاعدة فوتينما في أوكيناوا، بينما انتشرت الحالات الأخرى عبر ست منشآت عسكرية أمريكية عبر اليابان.

وقال وزير الدفاع الياباني تارو كونو يوم الجمعة إنه طلب من الولايات المتحدة اختبار جميع الأفراد العسكريين الذين يصلون إلى البلاد، بغض النظر عما إذا كانت تظهر عليهم أعراض أم لا.

وتم عزل أفراد الجيش الأمريكي في أوكيناوا افتراضيًا بعد ظهور عشرات الحالات في العديد من قواعد مشاة البحرية الأمريكية هناكيحظر أمر الإغلاق، الذي صدر في نهاية الأسبوع الماضي، كل حركة خارج القاعدة تقريبا لعشرات الآلاف من الأفراد العسكريين الأمريكيين في القواعد ما لم يوافق عليها ضابط برتبة مقدم أو أعلى.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا اليابان

أخبار تهمك

الخارجية ترد على الاتفاق الجديد بين "السراج" وتركيا (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

بلاغ للنائب العام وأمن الدولة العليا ضد مرتضى منصور

منذ حوالي 10 ساعات

فايلر يعطل عودة نجم الأهلي السابق

منذ نصف ساعة

لجنة مكافحة كورونا تكشف حقيقة وجود موجة جديدة من الفيروس (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

إدارة ريال مدريد تنتظر رأي زيدان في رحيل نجم الفريق المعار

منذ حوالي 4 ساعات

الجيش الليبي: كلمة السيسي الشجاعة التاريخية أعادت حسابات تركيا (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. حقيقة فرض ضريبة دمغة جديدة على خطوط التليفون المحمول

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. الذهب يواصل ارتفاعه وعيار 18 يقترب من مستوى 700 جنيها

منذ حوالي 21 ساعة

الزمالك يكشف مفاجأة جديده بشأن لقب نادي القرن

منذ ساعة و نصف

حقيقة انتقال نجم الأهلي إلي الزمالك في الصيف

منذ حوالي 4 ساعات

مُرشح مفاجئ لخلافة كيكي سيتين في برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بيان جديد من "الصحة" بشأن فيروس كورونا.. 698 إصابة و63 حالة وفاة

منذ حوالي 13 ساعة

شاهد.. "الصحة" تزف بشرى سارة للمصريين بشأن لقاح "كوفيد 19"

منذ ساعتين و 47 دقيقة

وزيرة الصحة تعلن مفاجأة بشأن الموجة الأولى لفيروس كورونا بمصر

منذ ساعتين

آخر تطورات صفقتي رمضان صبحي وباهر المحمدي في الأهلي

منذ ساعتين و 7 دقيقة

صفقة انتقال آري بابل إلى الزمالك قد تفشل لهذا السبب

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

ناخبو أوكيناوا يرفضون بناء قاعدة أمريكية جديدة

تسجيل 41 اصابة جديدة بكورونا في اليابان

حصيلة ضحايا كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 102 ألف شخص

اكتشاف بؤر لتفشي كورونا في قواعد أمريكية باليابان

استمرار ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في اليابان

اليابان والولايات المتحدة تناقشان ارتفاع الاصابات بكورونا في القواعد العسكرية الأمريكية

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:30 ص

شاهد.. "الصحة" تزف بشرى سارة للمصريين بشأن لقاح "كوفيد 19"

الخارجية ترد على الاتفاق الجديد بين "السراج" وتركيا (فيديو)

01:44 ص

مُرشح مفاجئ لخلافة كيكي سيتين في برشلونة

07:37 ص

آخر تطورات صفقتي رمضان صبحي وباهر المحمدي في الأهلي

09:10 ص

وزيرة الصحة تعلن مفاجأة بشأن الموجة الأولى لفيروس كورونا بمصر

09:17 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: ثورة يوليو بالحبر السرى ملك وعشر نساء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة