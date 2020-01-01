دورات تدريبية مجانية لطلاب تجارة عين شمس

الأحد 19/يوليه/2020 - 10:13 ص
بوابة الفجر
أية حمروشي
أعلن الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة جامعة عين شمس عن مجموعة من الدورات التدريبية المجانية (online ) للفرقة الثانية، الثالثة والرابعة. 

وجاء وذلك بالتعاون مع المركز الجامعي للتطوير المهني بالكلية في مجالات:
•sales
•Employability skills
•HR
•Marketing
•Customer service 
•Entrepreneurship 
•English AUC

واوضح الدكتور خالد قدري أن شروط القبول والتسجيل بهذه الدورات الالتزام بمواعيد الكورس ومواعيد المقابلة الشخصية، وان يجتاز الطالب المقابلة الشخصية، كما يجب ملئ جميع الاستمارات الخاصة بالتدريب والكورس، الي جانب تسليم جميع التقارير في مواعيدها بدون تأخير، يجب كتابة جميع استمارات تقييم التدريب، يجب ان يسجل الطالب جميع بياناته صحيحة علي اللينك الخاص بالمركز الجامعي للتطوير المهني، وسوف يتم شحن باقة انترنت لتسهيل حضور الكورس ويلتزم الطالب بعمل لقطة شاشة وارسالها لمسئولي المركز، يتم متابعة صفحة المركز علي الرابط (اضغط هناكما يتم عمل حساب علي الرابط الخاص بالمركز الجامعي (اضغط هنا) ومشاهدة الفيديو التالي لشرح خطوات التسجيل (اضغط هنا)

جدير بالذكر أن عدم الالتزام بالشروط السابقة يترتب عليه الغاء المنحة للطالب وعدم القدرة على التسجيل في منح اخري يعلن عنها المركز.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان أمس السبت، عن خروج 566 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 27868 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 698 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 63 حالة جديدة.

وقال مستشار الوزير إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 87172 حالة من ضمنهم 27868 حالة تم شفاؤها، و4251 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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