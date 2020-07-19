الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة والعظمى بالقاهرة 35

قالت الأرصاد الجوية إن طقس اليوم الأحد مائل للحرارة ويكون رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، مع تعرض البلاد لشبورة مائية صباحا.





وأكدت الأرصاد الجوية ان حالة الطقس في السواحل الشمالية تشهد اعتدالا وتكون الرياح معتدلة مع طقس لطيف ليلا.

أما يشهد طقس شمال الصعيد حرارة، وجنوب الصعيد يسوده طقس شديد الحرارة، مع طقس معتدل في ساعات الليل المتأخرة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، المتوقعة اليوم الأحد 19/7/2020، بالقاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 25 درجات، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 24 درجات، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجات، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجات، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 27 درجات، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 29 درجة.