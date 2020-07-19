أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 19-7-2020 خلال بداية التعاملات

استقرت أسعار الذهب خلال بداية تعاملات اليوم الأحد 19-7-2020 عند معدلات أمس، وذلك بعد ارتفاع أسعار المعدن الأصفر بقيمة جنيهين ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 804 جنيهات، وجاء أخر تحديث لاسعار الذهب في سوق الصاغة على النحو التالي:





أسعار الذهب خلال بداية تعاملات اليوم





عيار ١٨ : 689.15

عيار ٢١ : 804

عيار ٢٤ : 918.85

الجنيه الذهب : 6432

السعر العالمي : 1810





سعر الذهب العالمي





استقر الذهب قرب المستوى البالغ 1800 دولار يوم الجمعة بعد أن تراجع على نحو حاد في الجلسة السابقة، إذ تلقت جاذبيته كملاذ آمن الدعم من المخاوف بشأن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا وتوتر بين الولايات المتحدة والصين.





وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1797.96 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0515 بتوقيت جرينتش. وتراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1798 دولارا.





وتمسك الدولار بارتفاعه مقابل منافسيه، إذ يستفيد أيضا من التدفقات الباحثة عن الملاذ الآمن.





وأعلنت الولايات المتحدة عن 70 ألف حالة إصابة جديدة على الأقل بكوفيد-19 يوم الخميس، وهي زيادة يومية قياسية للمرة السابعة هذا الشهر بحسب إحصاء لرويترز.





وقال جون ويليامز رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك إن الاقتصاد الأمريكي قد يستغرق سنوات للتعافي من الدمار الناجم عن الجائحة، وإن الوقت لم يحن بعد للتفكير في رفع أسعار الفائدة.





وخفض أسعار الفائدة الأمريكية يعزز جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.





وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم 1.4 بالمئة إلى 1967.75 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 822.07 دولار.















