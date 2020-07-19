وزير النقل يتابع معدلات تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع القومي للطرق

الأحد 19/يوليه/2020 - 09:15 ص
اللقاء
اللقاء
كرستينا عياد
تابع وزير النقل الفريق، مهندس كامل الوزير، خلال عقده اجتماعًا موسعًا مع قيادات الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري والشركة القابضة  للطرق والكباري والنقل البري.

جاء ذلك بحضور رؤساء الشركات المنفذة عدد من مشروعات المرحلة الثالثة للمشروع القومي للطرق وهي مشروعات (تطوير وتوسعة المرحلة الأولى من  تطوير طريق القاهرة أسوان الصحراوي الغربي – مشروع ازدواج طريق أسيوط سوهاج (شرق النيل) - ازدواج طريق سفاجا مرسى - مشروع رافد جمصة) لمتابعة معدلات تنفيذهذه المشروعات المهمة.

وفي بداية اللقاء، أكد الوزير أن المرحلة الثالثة من المشروع القومي للطرق، الجاري تنفيذها تشمل 17 مشروعا بإجمالي أطوال 1300 كيلومتر، بإجمالي تكلفة 35 مليار جنيه.

وأشار إلى ضرورة الانتهاء من  تنفيذ المشروعات كافة خلال المدة الزمنية المخصصة لها في الموازنة المالية  وان يكون لكل مشروع خطة تفصيلية في مواقع العمل مبنية على أسس واقعية مرتبطة بحجم المعدات والعمالة والخامات بالمشروع وأن يتم تنفيذ المشروعات وفقا لقياسات الجودة العالية وأن يتم تدعيم قطاعات هيئة الطرق في مختلف أنحاء الجمهورية بمعدات جديدة.

وأوضح الوزير معدلات تنفيذ أعمال تطوير وتوسعة المرحلة الأولى من تطوير طريق القاهرة أسوان الصحراوي الغربي في المسافة من القاهرة حتى المنيا، بطول 230 كيلومتر، وتم تقسيم المرحلة الأولى إلى 12 قطاعا لسرعة الإنجاز حيث سيصبح الطريق 3 حارات في كل اتجاه بعرض رصف 12 مترا، وإنشاء طريق للشاحنات 3 حارات أسفلتي لاتجاه أسيوط بعرض رصف 11 مترا، و2 حارة خرساني لاتجاه القاهرة بعرض رصف 9 أمتار.
 
ويتضمن إنشاء 21 عملا صناعيا (5 كبارٍ + 16 نفقا) ووجه الوزير بتكثيف المعدات والعمل على مدار الساعة لسرعة الانتهاء من هذا المشروع الهام، خاصة وأن القيادة السياسية قد صدقت على إنهاء تطوير طريق القاهرة أسوان الصحراوي الغربي وامتداده حتى أرقين بطول 1255 كيلو خلال 4 سنوات، على أن تكون مراحل المشروع وفقًا لأولويات التنفيذ بحيث تكون المرحلة الأولى من التقاطع مع طريق الفيوم حتى المنيا بطول 230 كيلو.
 
والمرحلة الثانية المسافة من المنيا حتى محور ديروط بطول 60 كيلو، وكذلك المسافة من إدفو مرورا بأسوان وحتى توشكى بطول 350 كيلو، أما المرحلة الثالثة فتشمل المسافة من محور ديروط مرورًا بأسيوط وسوهاج وحتى قنا بطول 250 كيلو، على أن تكون المرحلة الرابعة المسافة من قنا مرورًا بالأقصر حتى إدفو بطول 235 كيلو، وكذلك المسافة من توشكى حتى أرقين بطول 100 كيلو.

كما استعرض الوزير معدلات تنفيذ مشروع ازدواج طريق أسيوط سوهاج (شرق النيل) بطول 145 كيلو ليصبح بعرض رصف 9،6 متر (2) حارة مرورية + طبان مرصوف لكل اتجاه، حيث يأتي تنفيذ المشروع، في إطار تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة ازدواج وتأمين سلامة المرور على الطرق الأكثر تسجيلا للحوادث بالاضافة إلى سعي الدولة لمد شبكة عملاقة من الطرق كمحاور تنموية تهدف إلى التوسع العمرانى والصناعى والزراعى بكافة محافظات الجمهورية.

وأشار الوزير، إلى أن المشروع سيسهم في تنمية حركة انتقال الأفراد والسائحين والبضائع وتعزيز السياحة بين صعيد مصر (أسيوط – سوهاج) وساحل البحر الأحمر (سفاجا – الغردقة).

كما يسهم أيضا في تسهيل حركة الانتقال للمواطنين ونقل السلع الغذائية التى تعتمد عليها المناطق السياحية فى البحر الأحمر، بالإضافة إلى المساهمة في تحقيق التنمية الشاملة في وسط الصعيد، حيث سيتكامل هذا الطريق مع طريقي سفاجا – سوهاج وسفاجا – قنا، اللذين تم تنفيذهما ضمن المرحلة الأولى من المشروع القومي  وهذا الطريق استكمال لمحور "سفاجا – سوهاج – أسيوط" المتقاطع مع طريق سفاجا – قنا، وتبلغ أطوال الطرق الثلاثة المكونة لهذا المحور 450 كيلو.

ولفت الوزير إلى ازدواج طريق سفاجا مرسى علم بطول 200 كيلو والذي يشمل إنشاء طريق موازى للطريق القائم  2 حارة ليصبح بإجمالي عرض رصف 9،20 متر.

ووجه الوزير بسرعة تكثيف المعدات وموافاته بتقارير اسبوعية عن معدلات التنفيذ في مختلف القطاعات خاصة مع اهمية المشروع في المساهمة في    استيعاب الحركة المرورية على الطريق وخاصة خدمة مناطق التنمية السياحية والمساهمة في الحد من الحوادث على الطريق.

وخلال استعراضه معدلات التنفيذ في مشروع تطوير طريق المنصورة – جمصة (رافد جمصة ) بطول 50 كيلو والذي يشمل على إنشاء حارة ثالثة بإنشاء حائط ساند من الدبش بعد فك التكاسي المائلة لتوسيع الطريق مع الردم خلف التكاسي وتقوية الطريق الحالي وتغطية كامل الطريق بطبقتين أسفلت مع تنفيذ الحواجز الخرسانية على جانبي الطريق وتوسعة الكباري السطحية، أكد الوزير ضرورة  تكثيف الأعمال لسرعة الانتهاء من المشروع في الموعد المحدد وضرورة تأمين مواقع العمل باستخدام العلامات الإرشادية والإضاءة أثناء تطوير ورفع كفاءة الطريق، وأن تتم الاعمال وفقا لقياسات الجودة العالية، مشيرًا إلى الأهمية الكبيرة للطريق  في الربط بين مدينة المنصورة وجمصة والطريق الدولي الساحلي.

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