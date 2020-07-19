"جيتني مكسور" لـ أصالة تقترب من 13 مليون مشاهدة عبر "اليوتيوب"

الأحد 19/يوليه/2020 - 09:13 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
تقترب أغنية "جيتني مكسور"، للفنانة أصالة، التي قامت بطرحها منتصف شهر يونيو الماضي من 13 مليون مشاهدة، عبر موقع تبادل الفيديوهات "يوتيوب''.


وتقول كلمات الأغنية: "جيتني مكسور يوم الوقت جابك، لا تعذر لي وخلك فى عذابك كل شى فى نظرة عيوني تغير،مايفيدك شي وارجع فى غيابك، انت لو حبيت غيري شيء عادي، مايهمه القلب بُعدك أو بُعادي وانت لو تدري عن الي فى خفوقي، كان ما فكرت ترحل عن بلادي".


وحققت نجاحاً كبيرًا منذ أول طرحها، بالاضافة الى احتلالها المركز الـ18 عبر تريندات، منذ اليوم الأول من طرحها على موقع "يوتيوب".


يذكر أن أغنية "جيتني مكسور''، تحمل الطابع الخليجي، غناء أصالة، كلمات ناصر بن حمد الخليفة، ألحان أحمد الهرمي، توزيع سيروس.


وتواصل أصالة، التحضير لألبومها الخليجي المقرر طرحه قريبا، بعد آخر ألبوماتها " في قربك" الذي ضم أغاني باللهجة المصرية.

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