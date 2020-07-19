محمد محمود عبد العزيز يطلب الدعاء لوالده عبر "إنستجرام"

الأحد 19/يوليه/2020 - 09:09 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
نشر الفنان محمد محمود عبد العزيز، صورة جديدة له، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتضمنت هذه الصورة صورة لوالده الراحل يطلب من جمهوره الدعاء قائلاً: "اللهم الطف بنا وارحمنا واهدنا واكرمنا واكتب لنا الخير حيثما كان وافرجها علينا جميعا يا رب العالمين".

وتوالت عليه العديد من التعليقات، حيث علق أحد المتابعين عليه قائلاً: "الله يرحمه يارب ويسكنه فسيح جناته، كان فنان عظيم".

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان محمد محمود عبد العزيز الدرامية مشاركته في مسلسل "قيد عائلى" وهو من إنتاج "فنون مصر" وإخراج "تامر حمزة".

وشارك في بطولته كل من عزت العلايلي، صلاح عبدالله،بوسي،ميرڤت أمين منة فضالي ، ريم البارودي ، ميريهان حسين، محمد نجاتي، نضال الشافعي، سيمون.

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