وزيرة الصحة تكشف مفاجأة عن أجهزة التنفس الصناعي بمصر
الأحد 19/يوليه/2020 - 09:08 ص
هدى عبدالرازق
طمأنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، المصريين على نسبة إشغال أجهزة التنفس الصناعي في مشتفيات استقبال مصابي كورونا، مؤكدة أن حجم الضغط على أجهزة التنفس تراجع بدرجة كبيرة الفترة الماضية.
وكشفت خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، أن نسبة إشغال أجهزة التنفس الصناعي في مستشفيات محافظة القاهرة منذ 4 أسابيع بلغت 97%، أما اليوم فلا تتخطى 20%.
وأوضحت وزيرة الصحة، أن نسبة الاشغال انخفضت بنسبة 15% أسبوعيا على مدار الشهر الماضي، وهذا يعني أن نسبة احتياج المصابين بفيروس كورونا انخفضت، وحدة الفيروس ضعفت.
انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، السبت، خروج 566 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 27868 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 698 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 63 حالة جديدة.
وقال: إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 87172 حالة من ضمنهم 27868 حالة تم شفاؤها، و4251 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
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