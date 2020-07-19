وزيرة الصحة تكشف مفاجأة عن أجهزة التنفس الصناعي بمصر

طمأنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، المصريين على نسبة إشغال أجهزة التنفس الصناعي في مشتفيات استقبال مصابي كورونا، مؤكدة أن حجم الضغط على أجهزة التنفس تراجع بدرجة كبيرة الفترة الماضية.





وكشفت خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، أن نسبة إشغال أجهزة التنفس الصناعي في مستشفيات محافظة القاهرة منذ 4 أسابيع بلغت 97%، أما اليوم فلا تتخطى 20%.





وأوضحت وزيرة الصحة، أن نسبة الاشغال انخفضت بنسبة 15% أسبوعيا على مدار الشهر الماضي، وهذا يعني أن نسبة احتياج المصابين بفيروس كورونا انخفضت، وحدة الفيروس ضعفت.



