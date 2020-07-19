الخماسية تهدد أحلام «سرس الليان» فارس القسم الثالث بلا هزيمة وعضو الإدارة يعلق غاضبًا "مفيش عدل"

الأحد 19/يوليه/2020 - 09:05 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
تترقب جماهير وعشاق دوري القسم الثالث قرار اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة مهام الاتحاد المصري لكرة القدم، بشأن مصير المسابقة.

مصير دوري القسم الثالث 
وكانت اللجنة الخماسية قد قررت توقف مسابقة دوري القسم الثالث، منذ شهر مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد المعروف بـ كوفيد-19.

من جانبه اجتمعت اللجنة الخماسية مع أندية مسابقة دوري القسم الثالث، لمناقشة مصير المسابقة، لاسيما بعد قرار دولة رئيس الوزراء بعودة كافة الأنشطة الرياضية وذلك ضمن إطار خطة الدولة المصرية للتعايش السلمي مع فيروس كورونا المستجد في مصر.

سرس الليان فارس القسم الثالث تواجه مصير غامض
وفي سياق متصل، يواجه الفريق الكروي الأول بنادي سرس الليان، مصير غامض من قبل اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة مهام الجبلاية.

وكانت مصادر صحفية داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، قد أوضحت لـ«الفجر الرياضي» أن القرار الأقرب هوا إقامة مبارتين ذهاب وعودة بين أول وثاني كل مجموعة، مع الاحتفاظ بفارق النقاط بينهم، على أن يصعد الفائز بمجموع اللقائين إلى دوري القسم الثاني.

اقتراح إقامة مبارتين ذهاب وعودة ناقشه بالفعل الدكتور جمال محمد علي، مع فرق القسم الثالث، وهوا ما اعترض عليه بشدة فريق سرس الليان أثناء الاجتماع.

تصريحات سامي عبيد عضو مجلس إدارة سرس الليان
وفي نفس السياق خص سامي عبيد عضو مجلس إدارة نادي سرس الليان وأحد رموز الفريق الرياضية، موقع «الفجر الرياضي» للتعليق على مصير دوري القسم الثالث وقرار اللجنة الخماسية المرتقب.

وقال سامي عبيد: " من حق سرس الليان، أن تستفيد من مبدأ الكفاءة الرياضية، نحن نتصدر مجموعتنا برصيد 49 نقطة وبفارق 6 نقاط كاملة عن الشرقية، نحتاج لثلاث نقاط فقط من ثلاث مباريات متبقية لحسم الصعود".

وتابع عبيد: " الصعود المباشر حقنا الطبيعي، حتى مواجهتنا المباشرة مع الشرقية، تعادلنا معهم في الدور الأول على ملعبهم وتغلبنا عليهم على ملعبنا بثلاثية مقابل هدف".

وعن اقتراح إقامة مبارتين ذهاب وعودة بين أول وثاني كل مجموعة علق عضو سرس الليان غاضبًا: " ليس من حقهم أن يسلبونا حقنا، ويعيدوا فريق بعيد تماما عن الصعود، لأجواء المنافسة، نملك الأفضلية في الحالتين، المواجهات المباشرة مع الشرقية، وتصدرنا للمجموعة".

وأتم: " عشمنا في اللجنة الخماسية، أن تعطينا حقوقنا، لا نطلب أكثر من هذا".

ترتيب مجموعة الشرقية والمنوفية
يتصدر سرس الليان مجموعة المنوفية والشرقية، برصيد 49 نقطة وبفارق 6 نقاط عن أقرب الملاحقين فريق الشرقية صاحب الـ43 نقطة.

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