البرازيل تسجل أكثر من 900 وفاة جديدة بسبب كورونا

الأحد 19/يوليه/2020 - 09:04 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
أبلغت وزارة الصحة البرازيلية عن 912 حالة وفاة جديدة بسبب Covid-19 يوم السبت، مما رفع عدد القتلى في البلاد إلى 78772.

وأبلغت الوزارة عن 28،532 حالة إصابة جديدة بالفيروس التاجي الجديد، وبذلك يصل إجمالي البلاد إلى 2.07 مليون.

يُعزى تفشي المرض المستمر جزئيًا إلى ارتفاع الحالات في جنوب البرازيل وداخلها. وهذا يشمل ولايات مثل سانتا كاتارينا، حيث أعلن الحاكم كارلوس مويز إجراءات جديدة للإغلاق في عدة مناطق يوم الجمعة بسبب ما وصفه بمخاطر الصحة العامة "الخطيرة للغاية". في ماتو غروسو، حوالي 90 بالمائة من أسرة العناية المركزة مشغولة، وفقًا لحكومة الولاية.

وفي الوقت نفسه، تم الإبلاغ عن 259.848 اصابة جديدة بـ Covid-19 لمنظمة الصحة العالمية في الـ 24 ساعة الماضية، وفقًا لتقرير نشرته المنظمة يوم السبت. فقد بلغ إجمالي عدد الحالات المبلغ عنها في جميع أنحاء العالم 13.8 مليون حالة.

يسجل الارتفاع في الحالات المبلغ عنها حديثًا رقمًا قياسيًا آخر للحالات التي تم إبلاغها لمنظمة الصحة العالمية في غضون 24 ساعة.

تم تسجيل الرقم القياسي السابق يوم الجمعة، مع ظهور 237.743 اصابة جديدة بـ Covid-19.

وأشار تقرير يوم السبت إلى أنه تم الإبلاغ عن 7.360 حالة وفاة إضافية لـ Covid-19 لمنظمة الصحة العالمية في الـ 24 ساعة الماضية، مما يجعل إجمالي عدد الوفيات في جميع أنحاء العالم 593.087.

يتم تتبع حالات Covid-19 في جميع أنحاء العالم باستخدام الخريطة التفاعلية لجامعة جون هوبكنز.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا الصحة العالمية البرازيل

أخبار تهمك

مُرشح مفاجئ لخلافة كيكي سيتين في برشلونة

منذ ساعتين و 11 دقيقة

آخر تطورات صفقتي رمضان صبحي وباهر المحمدي في الأهلي

منذ 38 دقيقة

صفقة انتقال آري بابل إلى الزمالك قد تفشل لهذا السبب

منذ ساعتين و 17 دقيقة

الخارجية ترد على الاتفاق الجديد بين "السراج" وتركيا (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

الجيش الليبي: كلمة السيسي الشجاعة التاريخية أعادت حسابات تركيا (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الذهب يواصل ارتفاعه وعيار 18 يقترب من مستوى 700 جنيها

منذ حوالي 20 ساعة

الجيش الليبي: تركيا تعرف القدرات القتالية لمصر وتعيد حسابتها (فيديو)

منذ ساعة و 17 دقيقة

شاهد.. "الصحة" تزف بشرى سارة للمصريين بشأن لقاح "كوفيد 19"

منذ ساعة و 17 دقيقة

مناشدة عاجلة من الأرصاد للمواطنين بسبب طقس اليوم (تفاصيل)

منذ ساعة و 12 دقيقة

لجنة مكافحة كورونا تكشف حقيقة وجود موجة جديدة من الفيروس (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

فايلر يطرد نجم جديد خارج أسوار الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

حقيقة انتقال نجم الأهلي إلي الزمالك في الصيف

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل.. بيان جديد من "الصحة" بشأن فيروس كورونا.. 698 إصابة و63 حالة وفاة

منذ حوالي 12 ساعة

صفقة مفاجئة.. الأهلي يستقر على خليفة أحمد فتحي المثالي

منذ حوالي 11 ساعة

إدارة ريال مدريد تنتظر رأي زيدان في رحيل نجم الفريق المعار

منذ ساعتين و 35 دقيقة

بلاغ للنائب العام وأمن الدولة العليا ضد مرتضى منصور

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

البرازيل تسجل أكثر من 11000 إصابة بفيروس كورونا في يوم واحد

روسيا تسجل ما يقرب من 10 آلاف إصابة جديدة بكورونا

حصيلة ضحايا كورونا في فرنسا تتجاوز 27000 شخص

الولايات المتحدة تسجل أكثر من 21500 إصابة جديدة بكورونا

الولايات المتحدة: تسجيل ما يقرب من 25000 إصابة جديدة بكورونا أمس

حصيلة ضحايا كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 102 ألف شخص

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:30 ص

شاهد.. "الصحة" تزف بشرى سارة للمصريين بشأن لقاح "كوفيد 19"

الخارجية ترد على الاتفاق الجديد بين "السراج" وتركيا (فيديو)

01:44 ص

مُرشح مفاجئ لخلافة كيكي سيتين في برشلونة

07:37 ص

آخر تطورات صفقتي رمضان صبحي وباهر المحمدي في الأهلي

09:10 ص

الجيش الليبي: كلمة السيسي الشجاعة التاريخية أعادت حسابات تركيا (فيديو)

10:58 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: ثورة يوليو بالحبر السرى ملك وعشر نساء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة