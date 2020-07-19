البرازيل تسجل أكثر من 900 وفاة جديدة بسبب كورونا

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أبلغت وزارة الصحة البرازيلية عن 912 حالة وفاة جديدة بسبب Covid-19 يوم السبت، مما رفع عدد القتلى في البلاد إلى 78772.



وأبلغت الوزارة عن 28،532 حالة إصابة جديدة بالفيروس التاجي الجديد، وبذلك يصل إجمالي البلاد إلى 2.07 مليون.



يُعزى تفشي المرض المستمر جزئيًا إلى ارتفاع الحالات في جنوب البرازيل وداخلها. وهذا يشمل ولايات مثل سانتا كاتارينا، حيث أعلن الحاكم كارلوس مويز إجراءات جديدة للإغلاق في عدة مناطق يوم الجمعة بسبب ما وصفه بمخاطر الصحة العامة "الخطيرة للغاية". في ماتو غروسو، حوالي 90 بالمائة من أسرة العناية المركزة مشغولة، وفقًا لحكومة الولاية.



وفي الوقت نفسه، تم الإبلاغ عن 259.848 اصابة جديدة بـ Covid-19 لمنظمة الصحة العالمية في الـ 24 ساعة الماضية، وفقًا لتقرير نشرته المنظمة يوم السبت. فقد بلغ إجمالي عدد الحالات المبلغ عنها في جميع أنحاء العالم 13.8 مليون حالة.



يسجل الارتفاع في الحالات المبلغ عنها حديثًا رقمًا قياسيًا آخر للحالات التي تم إبلاغها لمنظمة الصحة العالمية في غضون 24 ساعة.



تم تسجيل الرقم القياسي السابق يوم الجمعة، مع ظهور 237.743 اصابة جديدة بـ Covid-19.



وأشار تقرير يوم السبت إلى أنه تم الإبلاغ عن 7.360 حالة وفاة إضافية لـ Covid-19 لمنظمة الصحة العالمية في الـ 24 ساعة الماضية، مما يجعل إجمالي عدد الوفيات في جميع أنحاء العالم 593.087.



يتم تتبع حالات Covid-19 في جميع أنحاء العالم باستخدام الخريطة التفاعلية لجامعة جون هوبكنز.



