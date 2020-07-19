بعد قليل.. طلاب الثانوية يخوضون امتحانات الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس

يؤدي طلاب الثانوية العامة، بعد قليل، اليوم الأحد، الامتحان في مادة "الجيولوجيا والعلوم البيئية" لشعبة العلوم، ومادة "الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل)" لشعبة الرياضيات، ومادة "علم النفس والاجتماع" للشعبة الأدبية.





كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (STEM) الامتحان في مادتي اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء والجيولوجيا) ومادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات).

بينما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) يوم الأربعاء الموافق 15 يوليو 2020 الامتحان في مادة الفلسفة والمنطق.





وفي سياق منفصل، اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس، السبت، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة مادة الرياضيات التطبيقية ومادة الأحياء بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 20192020 (الدور الأول).





وجاء ذلك بعد الاجتماع الذي عقد عبر شبكة الفيديو كونفرانس مع موجهي عموم المادتين ومشرفى التقدير على مستوى جميع مقرات التقدير وهو الأمر المتبع عقب الانتهاء من كل امتحان لضمان الحفاظ على حقوق الطلاب وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، من خلال الاستماع إلى وجهة نظر السادة الموجهين، وقد جاءت نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة الرياضيات التطبيقية، البالغ عددها (4405) ورقة، أسفرت عن نجاح (3831) طالبطالبة بنسبة نجاح87%.





وأوضح الدكتور رضا حجازي، رئيس عام الامتحان، حصول 1215 طالبا وطالبة -بنسبة 31.71% من إجمالي العينة العشوائية- على نسبة نجاح من 90% إلى أقل من 100%، كما حصل 828 طالبا وطالبة -بنسبة 21.61% من إجمالي العينة العشوائية- على نسبة نجاح من 80% إلى أقل من 90%، وحصل 606 طلاب وطالبات -بنسبة 15.82% من إجمالي العينة العشوائية- على نسبة نجاح من 70% إلى أقل من 80%.





فضًلا عن حصول 236 طالبا وطالبة على الدرجات النهائية في مجموع الفرعين، أما فرع الاستاتيكا فقد حصل 400 طالب وطالبة على الدرجة النهائية، بينما حصل 401 طالب وطالبة على الدرجة النهائية في فرع الديناميكا.





أما بالنسبة لمادة الأحياء فقد جاءت نتيجة تصحيح العينة العشوائية للمادة، والبالغ عدد أوراقها 11821 ورقة، أسفرت عن نجاح 10927 طالبا وطالبة بنسبة نجاح 92.4%.



