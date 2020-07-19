منظمة الصحة العالمية تسجل أكبر عدد إصابات بكورونا خلال 24 ساعة

الأحد 19/يوليه/2020 - 09:00 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
تم الإبلاغ عن 259.848 اصابة جديدة بـ Covid-19 لمنظمة الصحة العالمية في الـ 24 ساعة الماضية، وفقًا لتقرير نشرته المنظمة يوم السبت. فقد بلغ إجمالي عدد الحالات المبلغ عنها في جميع أنحاء العالم 13.8 مليون حالة.

يسجل الارتفاع في الحالات المبلغ عنها حديثًا رقمًا قياسيًا آخر للحالات التي تم إبلاغها لمنظمة الصحة العالمية في غضون 24 ساعة.

تم تسجيل الرقم القياسي السابق يوم الجمعة، مع ظهور 237.743 اصابة جديدة بـ Covid-19.

وأشار تقرير يوم السبت إلى أنه تم الإبلاغ عن 7.360 حالة وفاة إضافية لـ Covid-19 لمنظمة الصحة العالمية في الـ 24 ساعة الماضية، مما يجعل إجمالي عدد الوفيات في جميع أنحاء العالم 593.087.

يتم تتبع حالات Covid-19 في جميع أنحاء العالم باستخدام الخريطة التفاعلية لجامعة جون هوبكنز.

وفي الوقت نفسه، اعلنت استراليا ان أقنعة الوجه ستكون إلزامية في أجزاء من ولاية فيكتوريا الأسترالية اعتبارًا من منتصف ليل الأربعاء مع استمرار ارتفاع الحالات في المنطقة.

قال دانييل أندروز، رئيس وزراء ولاية فيكتوريا الأسترالية، اليوم الأحد، إن الأشخاص داخل مدينتي ملبورن وميشيل شاير سيتم تغريمهم 200 دولار أسترالي (140 دولارًا) إذا تم ضبطهم غير ملنزمين بارتداء الكمامات.

وقال اندروز ان فيكتوريا سجلت 363 حالة جديدة من طراز كوفيد 19 يوم السبت ليصل اجمالي عدد الولاية الى 5696 حالة.

وأضاف: "سنرتدي أقنعة في فيكتوريا، وربما في أجزاء أخرى من البلاد لفترة طويلة جدًا".

وتابع: "لا يوجد لقاح لهذا الفيروس المعدي على نطاق واسع. إنه شيء بسيط ولكنه يتعلق بتغيير العادة وستصبح جزءًا بسيطًا من روتينك ".

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