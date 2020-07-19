عمر كمال يستعد لطرح أغنية "أصلي ولا صيني".. التفاصيل كاملة





وكانت آخر أعمال عمر أغنية "شوكولاتة سايحة جوة كيك"، والذي شاركه بغنائها حسن شاكوش، وقد تصدرت هذه الأغنية قائمة تريند "يوتيوب"، بعد ساعات من طرحها، واحتفل كمال بصورة من قوائم التريند، عبر حسابه الشخصي على "انستجرام"، وكتب: "ترند رقم 1 على مستوى مصر وترند ف كل الدول العربية".

يحضر مطرب المهرجانات الشعبية عمر كمال، لأغنية جديدة له تحمل اسم "أصلي ولا صيني"، وسوف يتم طرحها في عيد الأضحى المقبل.وتضمنت كلمات أغنية "أصلي ولا صيني"، الآتي: "عودك جننى جنون..طير من عينى النوم.. ولا يوم شفت فى جمالك.. شو محلى هالعيون.. قلبى فيهم مفتون.. ولا أهضم من دلالك".يذكر أن أغنية "أصلي ولا صيني"، غناء عمر كمال، كلمات سامر أحمد، وألحان وليد سامي.