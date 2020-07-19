استراليا: غرامة قدرها 140 دولارًا لعدم ارتداء الكمامة

الأحد 19/يوليه/2020 - 08:55 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
ستكون أقنعة الوجه إلزامية في أجزاء من ولاية فيكتوريا الأسترالية اعتبارًا من منتصف ليل الأربعاء مع استمرار ارتفاع الحالات في المنطقة.

قال دانييل أندروز، رئيس وزراء ولاية فيكتوريا الأسترالية، اليوم الأحد، إن الأشخاص داخل مدينتي ملبورن وميشيل شاير سيتم تغريمهم 200 دولار أسترالي (140 دولارًا) إذا تم ضبطهم غير ملنزمين بارتداء الكمامات.

وقال اندروز ان فيكتوريا سجلت 363 حالة جديدة من طراز كوفيد 19 يوم السبت ليصل اجمالي عدد الولاية الى 5696 حالة.

وأضاف: "سنرتدي أقنعة في فيكتوريا، وربما في أجزاء أخرى من البلاد لفترة طويلة جدًا".

وتابع: "لا يوجد لقاح لهذا الفيروس المعدي على نطاق واسع. إنه شيء بسيط ولكنه يتعلق بتغيير العادة وستصبح جزءًا بسيطًا من روتينك ".

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كورونا غرامة لعدم ارتداء الكمامة اسنراليا

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