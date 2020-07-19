وزيرة الصحة تعلن مفاجأة بشأن الموجة الأولى لفيروس كورونا بمصر

شددت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، على ضرورة استمرار التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية، حتى لا يرتفع معدل الإصابات بفيروس كورونا الفترة المقبلة، منوهة بأن الدولة تتوجه إلى تطبيق عودة الأنشطة ولكن مع تطبيق الإجراءات الوقائية.





وأشارت خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن تحديد موعد الذروة يكون تاريخيا، أي بعد انتهاء الجائحة، معقبة: "محدش عارف هل اللي عدت الذروة، ولا في ذروة بعد كدة".





وعن احتمالية التعرض لموجة ثانية من الفيروس، قائلة: "منعرفش"، موضحة أن الموجة الأولى من الفيروس كانت هي الأصعب لعدم وجود استعداد لها، منوهة بأنه من الملاحظ أن حدة فيروس كورونا تراجعت.





انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا





وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، السبت، خروج 566 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 27868 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 698 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 63 حالة جديدة.





وقال: إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 87172 حالة من ضمنهم 27868 حالة تم شفاؤها، و4251 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.