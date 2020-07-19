نيكول كيدمان تستكمل تصوير مسلسلها الجديد The Northman







وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن المسلسل تدور أحداثه حول قصص الشعوب الاسكندنافية، المعروفة باسم شعوب الفايكنج، ونقلت لقطات حديثة من موقع التصوير.







وينضم مسلسل The Northman لنيكول كيدمان، لقائمة مطولة من الاعمال الدرامية والسينمائية التي استكمل تصويرها بعد فترة توقف الحجر الصحي.



عادت النجمة نيكول كيدمان لمواصلة تصوير مسلسلها الجديد بعنوان The Northman في النرويج، بعد فترة توقف عن التصوير، بسبب جائحة كورونا.