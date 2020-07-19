نيكول كيدمان تستكمل تصوير مسلسلها الجديد The Northman

الأحد 19/يوليه/2020 - 08:53 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد

عادت النجمة نيكول كيدمان لمواصلة تصوير مسلسلها الجديد بعنوان The Northman في النرويج، بعد فترة توقف عن التصوير، بسبب جائحة كورونا.


وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن المسلسل تدور أحداثه حول قصص الشعوب الاسكندنافية، المعروفة باسم شعوب الفايكنج، ونقلت لقطات حديثة من موقع التصوير.


وينضم مسلسل The Northman لنيكول كيدمان، لقائمة مطولة من الاعمال الدرامية والسينمائية التي استكمل تصويرها بعد فترة توقف الحجر الصحي.

أخبار تهمك

مُرشح مفاجئ لخلافة كيكي سيتين في برشلونة

منذ ساعتين و 7 دقيقة

الجيش الليبي: كلمة السيسي الشجاعة التاريخية أعادت حسابات تركيا (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الذهب يواصل ارتفاعه وعيار 18 يقترب من مستوى 700 جنيها

منذ حوالي 20 ساعة

شاهد.. "الصحة" تزف بشرى سارة للمصريين بشأن لقاح "كوفيد 19"

منذ ساعة و 13 دقيقة

بلاغ للنائب العام وأمن الدولة العليا ضد مرتضى منصور

منذ حوالي 8 ساعات

الخارجية ترد على الاتفاق الجديد بين "السراج" وتركيا (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. بيان جديد من "الصحة" بشأن فيروس كورونا.. 698 إصابة و63 حالة وفاة

منذ حوالي 12 ساعة

آخر تطورات صفقتي رمضان صبحي وباهر المحمدي في الأهلي

منذ 34 دقيقة

لجنة مكافحة كورونا تكشف حقيقة وجود موجة جديدة من الفيروس (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

حقيقة انتقال نجم الأهلي إلي الزمالك في الصيف

منذ ساعتين و 16 دقيقة

فايلر يطرد نجم جديد خارج أسوار الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

الجيش الليبي: تركيا تعرف القدرات القتالية لمصر وتعيد حسابتها (فيديو)

منذ ساعة و 13 دقيقة

صفقة مفاجئة.. الأهلي يستقر على خليفة أحمد فتحي المثالي

منذ حوالي 11 ساعة

مناشدة عاجلة من الأرصاد للمواطنين بسبب طقس اليوم (تفاصيل)

منذ ساعة و 8 دقيقة

إدارة ريال مدريد تنتظر رأي زيدان في رحيل نجم الفريق المعار

منذ ساعتين و 31 دقيقة

صفقة انتقال آري بابل إلى الزمالك قد تفشل لهذا السبب

منذ ساعتين و 13 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:30 ص

شاهد.. "الصحة" تزف بشرى سارة للمصريين بشأن لقاح "كوفيد 19"

الخارجية ترد على الاتفاق الجديد بين "السراج" وتركيا (فيديو)

01:44 ص

مُرشح مفاجئ لخلافة كيكي سيتين في برشلونة

07:37 ص

آخر تطورات صفقتي رمضان صبحي وباهر المحمدي في الأهلي

09:10 ص

الجيش الليبي: كلمة السيسي الشجاعة التاريخية أعادت حسابات تركيا (فيديو)

10:58 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: ثورة يوليو بالحبر السرى ملك وعشر نساء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة