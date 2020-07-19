تأجيل كأس العالم لكرة اليد للناشئات بكرواتيا

الأحد 19/يوليه/2020 - 08:49 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
مازالت تداعيات كورونا تضرب العالم  وتهدد البطولات الكبرى ، قرر الاتحاد الدولي لكرة اليد تأجيل كأس العالم للناشئات المقرر إقامتها في كرواتيا إلى وقت يتم تحديده لاحقا.


 وكان مقررا له نهاية سبتمبر المقبل ، وكذلك تم تأجيل  بطولة سوبر جلوب للأندية في السعودية. 


علي جانب آخر تسلم رسميا نجم منتخبنا الوطني المصري والمحترف بصفوف فريق نيم الفرنسي محمد هشام سند جائزة افضل جناح ايمن بالدوري الفرنسي لكرة اليد وذلك بعد العروض القوية والمتميزة التى قدمها نجم منتخبنا الوطني مع فريق نيم على مدار الموسم المنقضي.

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