تأجيل كأس العالم لكرة اليد للناشئات بكرواتيا

تأجيل كأس العالم لكرة اليد للناشئات بكرواتيا
الأحد 19/يوليه/2020 - 08:49 ص
الفجر الرياضي
مازالت تداعيات كورونا تضرب العالم وتهدد البطولات الكبرى ، قرر الاتحاد الدولي لكرة اليد تأجيل كأس العالم للناشئات المقرر إقامتها في كرواتيا إلى وقت يتم تحديده لاحقا.
وكان مقررا له نهاية سبتمبر المقبل ، وكذلك تم تأجيل بطولة سوبر جلوب للأندية في السعودية.
علي جانب آخر تسلم رسميا نجم منتخبنا الوطني المصري والمحترف بصفوف فريق نيم الفرنسي محمد هشام سند جائزة افضل جناح ايمن بالدوري الفرنسي لكرة اليد وذلك بعد العروض القوية والمتميزة التى قدمها نجم منتخبنا الوطني مع فريق نيم على مدار الموسم المنقضي.