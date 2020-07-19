والد كايلي جينر المتحول جنسيا يرغب في مشاركة كاني ويست لحكم الولايات المتحدة حال ترشحه







ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن بروس جينر قال انه ارسل لكاني يطلب منه المشاركة في حكومته في حال اقدم بالفعل على ترشحه للرئاسة الأمريكية.









واختار بروس أن يشغل منصب نائب الرئيس وفقا لما طلبه من كاني ويست، في حال نجاحه في الانتخابات الأمريكية المقبلة.



اجرى بروس جينر المتحول جنسيا لكيتلن جينر، والد كايلي وكيندال جينر، حوارا مع مجلة tmz عبر خلاله عن رأيه في ترشح كاني ويست للرئاسة الأمريكية.