أعضاء فريق "وان دايركشن" يكشفون عن خطة احتفالهم بذكراهم العاشرة







ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن ما تفرضه ظروف تفشي فيروس كورونا المستجد، قرر أعضاء الفريق الاكتفاء بتدشين موقع الكتروني، يحتفل خلال معجبي الفرقة حول العالم بالذكرى العاشرة على تاسيسهم.







وسيشارك معجبي الفريق بنشر ابرز اللحظات التي عاشوها خلال حضور حفلاتهم على مدار السنوات العشر الماضية عبر هذا الموقع.



أعلن اعضاء فريق وان دايركشن عن خطتهم للاحتفال بالذكرى العاشرة لتأسيس فرقتهم والتي انتظرها عشاق الفرقة لشهور طويلة.