سايمون كاول يستحوذ بالكامل على ملكية برامج "إكس فاكتور" و"جوت تالنت"

الأحد 19/يوليه/2020 - 08:48 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد

استحوذ المنتج البريطاني الشهير سايمون كاول بشكل كامل على حقوق ملكية برامج اكتشاف المواهب الشهيرة إكس فاكتور، وجوت تالنت، التي تنبسق منها عشرات النسخ بمختلف الدول واللغات لاكتشاف المواهب حول العالم.


ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن سايمون أعلن رسميا عن شراءه لاسمه شركة سوني ميوزك، التي كانت تشاركه في حقوق ملكية هذه البرامج الناجحة طوال 15 عام.


وأقدم سايمون على القيام بهذه الخطوة، ليحظى بحرية أكبر في تطويع سياسات البرنامج حول العالم وفقا لرؤيته من الآن.

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