جيم كاري يودع Kidding

الأحد 19/يوليه/2020 - 08:47 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد

اعلنت شبكة قنوات "شو تايم" الأمريكية، عن وقف عرض مسلسل الكوميديا السوداء Kidding، للنجم الكبير جيم كاري بعد عرضه لمدة موسمين بداية من عام 2018.


وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن المسلسل شهد عودة جيم كاري للشاشة الصغيرة بعد ما يقرب من 3 عقود، غاب خلالها عن تقديم أي أعمال تليفزيونية.


وقالت الصحيفة أن المسلسل الذي يقدم كوميديا سوداء عن المجتمع الأمريكي، كان يشارك في بطولته بالأدوار الرئيسية، "فرانك لانجيلا"، و"جودي جرير"، و"كول ألين"، و"جوليت موريس"، وكاثرين كينر".

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