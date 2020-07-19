جيم كاري يودع Kidding









وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن المسلسل شهد عودة جيم كاري للشاشة الصغيرة بعد ما يقرب من 3 عقود، غاب خلالها عن تقديم أي أعمال تليفزيونية.







وقالت الصحيفة أن المسلسل الذي يقدم كوميديا سوداء عن المجتمع الأمريكي، كان يشارك في بطولته بالأدوار الرئيسية، "فرانك لانجيلا"، و"جودي جرير"، و"كول ألين"، و"جوليت موريس"، وكاثرين كينر".



اعلنت شبكة قنوات "شو تايم" الأمريكية، عن وقف عرض مسلسل الكوميديا السوداء Kidding، للنجم الكبير جيم كاري بعد عرضه لمدة موسمين بداية من عام 2018.