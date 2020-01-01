الاتحاد المغربي يعلن الموعد الجديد لمباراة الرجاء والدفاع الحسني الجديدي
الأحد 19/يوليه/2020 - 07:59 ص
حدد الاتحاد المغربي لكرة القدم موعد مباراة الدفاع الحسني الجديدي مع ضيفه الرجاء البيضاوي بالجولة التاسعة من دوري المحترفين.
وبحسب صحيفة "مغرس" المغربية اليوم السبت فإن المباراة ستقام يوم الاثنين الموافق 27 تموز/يوليو الجاري بملعب العبدي بالجديدة.
وجاء قرار إعادة المباراة بعد رفض الرجاء خوضها بسبب تواجده آنذاك في الجزائر للمشاركة في بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس محمد السادس للأندية الأبطال.
وبحسب صحيفة "مغرس" المغربية اليوم السبت فإن المباراة ستقام يوم الاثنين الموافق 27 تموز/يوليو الجاري بملعب العبدي بالجديدة.
وجاء قرار إعادة المباراة بعد رفض الرجاء خوضها بسبب تواجده آنذاك في الجزائر للمشاركة في بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس محمد السادس للأندية الأبطال.