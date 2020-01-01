تفاصيل أضخم إنتاج سينمائي لـ"نتفليكس"

الأحد 19/يوليه/2020 - 07:58 ص
بوابة الفجر
وكالات

أعلنت شبكة "نتفليكس" الأمريكية للبث الرقمي عن استعدادها لأضخم إنتاج سينمائي لها منذ تأسيسها، حيث أشارت رسميًا إلى أن فيلمها الجديد تبلغ ميزانية إنتاجه 200 مليون دولار أمريكي، ويحمل اسم "The Grey Man"، وينتمي لأفلام الجاسوسية، حسبما أفاد موقع "ديلاين".

ويقوم ببطولة الفيلم كلا من نجمي هوليوود، ريان غوسلينغ صاحب العديد من الأفلام الناجحة منها "Drive" و"Blade Runner 2049"، وكريس إيفانز الذي نال شهرة عالمية كبيرة من تجسيده البطل الخارق التابع لمجلات "مارفل" المصورة "كابتن أمريكا".

وتتلخص أحداث الفيلم حول عميل وكالة الاستخبارات الأمريكية (سي آي إيه) ويلعب دوره كريس إيفانز المكلف بالقبض على جاسوس سابق وقاتل مأجور هو ريان غوسلينغ.

بينما يتولي إخراج الفيلم الأخوان جو وأنتوني روسو، ليكون أول فيلم لهما بعد تقديمها الجزء الأخير من سلسلة أفلام "أفنجرز" بعنوان "Avengers: Endgame" في عام 2019.

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