موعد مباراة ليفربول المقبلة في الدوري الإنجليزي

يستضيف نادى ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح نظيره تشيلسي يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " على ملعب آنفيلد الدولي بمدينة ليفربول.





وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 2 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بتعلق المعلق التونسي عصام الشوالي.





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين يوم الأربعاء فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءا بتوقيت مكه المكرمة والحادية عشر مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة والسابعة بالتوقيت العالمي جرينتش.



