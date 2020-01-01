موعد مباراة ليفربول المقبلة في الدوري الإنجليزي

الأحد 19/يوليه/2020 - 07:42 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
يستضيف نادى ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح نظيره تشيلسي يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " على ملعب آنفيلد الدولي بمدينة ليفربول.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 2 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بتعلق المعلق التونسي عصام الشوالي.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين يوم الأربعاء فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءا بتوقيت مكه المكرمة والحادية عشر مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة والسابعة بالتوقيت العالمي جرينتش.

يذكر أن نادي ليفربول سيتوج ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز فى هذه المباراة بعد أن حسم البطولة قبل عدة أسابيع بينما يسعي نادى تشيلسي للفوز والحصول على الثلاث نقاط لضمان الصعود رسميا لبطولة دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل.

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