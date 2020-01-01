مُرشح مفاجئ لخلافة كيكي سيتين في برشلونة

الأحد 19/يوليه/2020 - 07:37 ص
بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي



أفادت تقارير صحفية إسبانية اليوم السبت، ظهور مرشح مفاجئ لخلافة كيكي سيتين، المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، خلال الموسم المقبل.

وتزداد التكهنات حول رحيل سيتين عن برشلونة بنهاية الموسم الجاري، بعد خسارته لقب الدوري الإسباني لمصلحة ريال مدريد.
وتدور الترشحيات حول خلافة أحد الثنائي، جارسيا بيمنتا مدرب الفريق الرديف، وتشافي هيرنانديز مدرب نادي السد القطري، لكيكي سيتين، خلال الموسم المقبل.

ووفقاً لصحفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن البرتغالي خورخي مينديز، وكيل اللاعبين الشهير، عرض الفرنسي لوران بلان، لتولي مهمة تدريب برشلونة.
ويمتلك بلان سيرة ذاتية قوية، حيث أشرف على تدريب أندية، بوردو وباريس سان جيرمان الفرنسيان، ومنتخب فرنسا الأول من قبل، فضلاً عن سيرته الذاتية القوية كلاعب في عدة أندية، ومنها برشلونة عام 1997.

إلا أن نقطة الضعف الوحيدة في تولي بلان، هي ابتعاده عن التدريب منذ 4 أعوام، وتحديداً منذ تركه مهمة تدريب باريس سان جيرمان، عام 2016.

واجتمع سيتين برئيس النادي جوسيب ماري بارتوميو اليوم، إلا أن الاجتماع لم يسفر عن أي شئ خاص بإقالته.

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