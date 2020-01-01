الكشف عن حقيقة طلب فايلر من الأهلي ضم نجم اندرلخت
الأحد 19/يوليه/2020 - 07:34 ص
أمل الحلفاوي
ذكرت تقارير صحفية خلال الفترة الأخيرة، أن النادي الأهلي يفاوض الفرنسى أدريان ترابيل، لاعب فريق أندرلخت البلجيكي، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
هذا ما نفاه مصدر داخل القلعة الحمراء، مؤكدا أن النادي لم يدخل في مفاوضات مع ترابيل، مثلما أشيع بهذا الشأن.
وأكد أن فايلر لم يطلب التعاقد مع اللاعب الفرنسي، وأن النادي لم يفكر في إبرام تعاقدات من الأساس في منطقة خط الوسط بالفترة المقبلة.
جدير بالذكر أن أدريان ترابيل صاحب الـ29 يلعب في خط الوسط مع أندرلخت ويحصل سنوياً على عقد بقيمة 3 ملايين دولار.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا