الكشف عن حقيقة طلب فايلر من الأهلي ضم نجم اندرلخت









ذكرت تقارير صحفية خلال الفترة الأخيرة، أن النادي الأهلي يفاوض الفرنسى أدريان ترابيل، لاعب فريق أندرلخت البلجيكي، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





هذا ما نفاه مصدر داخل القلعة الحمراء، مؤكدا أن النادي لم يدخل في مفاوضات مع ترابيل، مثلما أشيع بهذا الشأن.





وأكد أن فايلر لم يطلب التعاقد مع اللاعب الفرنسي، وأن النادي لم يفكر في إبرام تعاقدات من الأساس في منطقة خط الوسط بالفترة المقبلة.



