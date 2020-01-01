عبدالحفيظ يستفسر من نجم الأهلي على حقيقة عرض بيراميدز

الأحد 19/يوليه/2020 - 07:23 ص
بوابة الفجر
حرص سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،  للتواصل مع رمضان صبحي نجم الفريق، للاستفسار منه عن حقيقة وجود عرض من بيراميدز، لضمه بالموسم الجديد.

وأكد رمضان صبحي، لمدير الكرة خلال حديثهم، بأن ما تردد حول تلقيه أي عروض من نادي بيراميدز سبورت، خلال الأيام الماضية هو عارٍ تمامًا من الصحة.

وأوضح اللاعب، أنه لم يتلق أي عرض رسمي من بيراميدز لضمه، كما أكد أنه لن يفكر فى اللعب داخل مصر سوى للمارد الأحمر.

وتنتهي إعارة رمضان صبحي مع القلعة الحمراء، بنهاية الموسم، وسيعود اللاعب بعد ذلك لصفوف هيدرسفيلد الإنجليزي، وسط محاولات من أجل الإبقاء عليه داخل ملعب التتش والحصول على خدماته بصفة نهائية.

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