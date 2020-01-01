مرتضى منصور يتوعد الأهلي في هذه الحالة

رد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على ما تردد مؤخرًا حول قرار قناة النادي الأهلي بتقدم برنامج تحت إسم 6-1، بالفترة المقبلة.





وأوضح رئيس الزمالك، أنه لا يملك أي مشكلة في تسمية البرنامج بهذا الاسم، مشيرًا إلى أن قناة الأهلي على الساحة منذ سنين ولم تفلح في هز شعره من رأسه.





وتابع: "نملك قناة الزمالك من كام شهر والدولة هي اللي عملتها وقلبت الدنيا عليهم، وممكن أعمل برنامج فى قناة الزمالك اسمه السعاتى".





وأضاف: "أنا من حوارى روض الفرج ومحدش يقدر علينا غير ربنا، وهعمل برنامج إسمه الساعاتي، والتتر سيكون أغنية ساعات ساعات للفنانة صباح".



