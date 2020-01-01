الأهلي يخطط لإستعادة نجم المنتخب الأولمبي في الصيف









كشفت تقارير صحفية عن سعي إدارة النادي الأهلي للتعاقد مع أحمد رمضان بيكهام لاعب الفريق الأول للكرة بنادي وادي دجلة، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وذكرت التقارير أن النادي الأهلي دخل في مفاوضات شفهية مع مسؤولي وادي دجلة، للاستعادة بيكهام، في الميركاتو الصيفي.





ويخطط النادي الأهلي لتفعيل بند أولولية الشراء في عقد أحمد رمضان بيكهام، مقابل 15 مليون جنيه، لتدعيم صفوف الفريق بصفقة دفاعية جديدة.





وأعرب بيكهام عن رغبته في العودة للقلعة الحمراء، في حال وافق نادي وادي دجلة على رحيل اللاعب، في الموسم الجديد.





ويطالب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، باستعادة بيكهام، حيث يعتبره لاعب جوكر؛ للاجادته اللعب في قلب الدفاع والوسط الدفاعي والجبهة اليمنى.



