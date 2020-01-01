وفاة شاعر شهير بأزمة قلبية مفاجئة

أعلنت أسرة الشاعر الأردني الدكتور محمد أحمد عبد الجواد الظاهر، وفاته وذلك عبر منشور بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقالت أسرة الراحل في منشورها إنه توفي إثر نوبه قلبيه حادة، وسيشيع جثمانه في عين الباشا.

والظاهر من مواليد أغسطس 1951وولد في مخيم عقبة جبر في أريحا، كما عمل مدرسا في مدارس وكالة غوث اللاجئين الدولية في الأردن وكان عضو رابطة الكتاب الأردنيين

نشرت قصائده وترجماته في الصحف والمجلات والأردنية وكتب سيناريو وكلمات أغاني للعديد من الأعمال التلفزيونية والإذاعية، كما لديه دواوين شعرية ومجموعات قصصية للأطفال كثيرة.

وكتب أعمال اليونسف الشعرية الغنائية، ونشيد بطاقات اليونسف، ونشيد الأطفال العرب، ومقدمات كثيرة لبرامج الأطفال، كما كتب برامج إذاعية وتلفزيونية، وعددا كثيرا من قصائد الأطفال المغناة للإذاعة والتلفزيون، وأعمالا مسرحية وحصل على العديد من الجوائر.











