مانشستر سيتي ينافس برشبونة على ضم هذا اللاعب

الأحد 19/يوليه/2020 - 07:16 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
لا يزال يرغب الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم فريق إنتر ميلان الإيطالي، في الانتقال إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكانت هناك بعض التقارير التي أشارت إلى، رغبة مانشستر سيتي في التعاقد مع لاوتارو مارتينيز، بعد رفع العقوبة عن السيتيزن.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن لاوتارو لا يريد سوى الانتقال إلى برشلونة خلال الفترة المقبلة.

وتابعت الصحيفة، أن لاوتارو مارتينيز أكد أنه على أتم الاستعداد لانتظار برشلونة لمدة عام أخر، إذا لم يتمكن العملاق الكتالوني في ضم اللاعب هذا الصيف.

ورفض لاوتارو محاولات إنتر ميلان لتوقيعه على عقد جديد، ورفع راتبه وقيمة الشرط الجزائي.

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