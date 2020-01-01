نادية الجندي تكشف سر تعاونها لأول مرة مع نبيلة عبيد في "سكر زيادة"

قالت الفنانة نادية الجندي، أن نبيلة عبيد نجمة كبيرة وتاريخ طويل ومؤثر وممثلة لا يُستهان بها، وكان تعاونهما في مسلسل "سكر زيادة" رائعا على كافة المستويات وليس حقيقيا كل ما تردد عن أي خلافات من أي نوع.





وأضافت خلال تصريحات صحفية: "جاءت فكرة هذا الثنائي غير المتوقع من منطلق أن الفنان يجب أن يكون متجددا في شكله، وأدواره، وأيضا من حيث النجوم الذين يتعاون معهم، ولهذا فكرت في عمل ثنائي جديد.



