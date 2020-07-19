حقيقة توقيع نجم بيراميدز للزمالك

الأحد 19/يوليه/2020 - 04:22 ص
بوابة الفجر
محمد جمال


يسعي باتريس كارتيرون المدير الفنى الفرنسي للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لحسم ملف الصفقات الجديدة وموقف المعارين والراحلين عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكشف تامر النحاس، وكيل اللاعبين، إن نادي الزمالك يحتاج للتعاقد مع لاعب في مركز الظهير الأيمن في الموسم الجديد. 

وأكد تامر النحاس، وكيل رجب بكار، لاعب بيراميدز، في تصريحات خاصة لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "رجب بكار لم يوقع للزمالك رسميا كما ردد البعض وهو مستمر الان في النادي السماوي".

وأتم: "من المؤكد أن الزمالك سيتعاقد مع لاعب في مركز الظهير الأيمن وفي نهاية الموسم سيتبين هل هو رجب بكار أم أنه لاعب أخر".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بيراميدز انتقالات الزمالك

أخبار تهمك

صفقة مفاجئة.. الأهلي يستقر على خليفة أحمد فتحي المثالي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الذهب يواصل ارتفاعه وعيار 18 يقترب من مستوى 700 جنيها

منذ حوالي 15 ساعة

الجيش الليبي: كلمة السيسي الشجاعة التاريخية أعادت حسابات تركيا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

على غرار سيناريو حكيمي.. لاعب جديد يطلب الرحيل من ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

قرار نهائي.. الأهلي يحسم موقف صالح جمعة من الرحيل

منذ حوالي 10 ساعة

توضيح مهم من التعليم بشأن موعد ظهور نتيجة امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 11 ساعة

بلاغ للنائب العام وأمن الدولة العليا ضد مرتضى منصور

منذ حوالي 4 ساعات

التفاصيل الكاملة لبلاغ الفنانة شيما ضد نجم الأهلي والزمالك السابق

منذ حوالي 9 ساعات

لجنة مكافحة كورونا تكشف حقيقة وجود موجة جديدة من الفيروس (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

رمضان صبحي يكشف مفاجأة بشأن انتقاله للزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - الأهلي يحسم ملف تجديد عقد نجم الفريق

منذ حوالي 8 ساعات

الخارجية ترد على الاتفاق الجديد بين "السراج" وتركيا (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة سارة.. مصر حجزت 30 مليون جرعة من لقاح كورونا (فيديو)

منذ ساعتين و 12 دقيقة

فايلر يطرد نجم جديد خارج أسوار الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. بيان جديد من "الصحة" بشأن فيروس كورونا.. 698 إصابة و63 حالة وفاة

منذ حوالي 7 ساعات

ليس موليكا.. الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

الزمالك يُقدم صفقة على طبق من ذهب إلى الأهلي

تعرف على تفاصيل صفقة الزمالك الجديدة

الزمالك يقترب من ضم حمزة المثلوثي

تامر النحاس يكشف حقيقة انضمام نجم بيراميدز للزمالك

الكشف عن مصير أجانب الزمالك

الزمالك يقترب من خطف صفقة الأهلى

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:44 ص

الخارجية ترد على الاتفاق الجديد بين "السراج" وتركيا (فيديو)

الجيش الليبي: كلمة السيسي الشجاعة التاريخية أعادت حسابات تركيا (فيديو)

10:58 م

لجنة مكافحة كورونا تكشف حقيقة وجود موجة جديدة من الفيروس (فيديو)

08:18 م

بلاغ للنائب العام وأمن الدولة العليا ضد مرتضى منصور

01:35 ص

عاجل.. بيان جديد من "الصحة" بشأن فيروس كورونا.. 698 إصابة و63 حالة وفاة

10:10 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: ثورة يوليو بالحبر السرى ملك وعشر نساء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة