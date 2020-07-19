حقيقة توقيع نجم بيراميدز للزمالك









يسعي باتريس كارتيرون المدير الفنى الفرنسي للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لحسم ملف الصفقات الجديدة وموقف المعارين والراحلين عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وكشف تامر النحاس، وكيل اللاعبين، إن نادي الزمالك يحتاج للتعاقد مع لاعب في مركز الظهير الأيمن في الموسم الجديد.





وأكد تامر النحاس، وكيل رجب بكار، لاعب بيراميدز، في تصريحات خاصة لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "رجب بكار لم يوقع للزمالك رسميا كما ردد البعض وهو مستمر الان في النادي السماوي".



