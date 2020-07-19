أحمد إبراهيم يوجه رسالة لـ "إليسا" بعد تعاونه معها في ألبومها الجديد









وعلق على الصورة قائلا "إنسانة راقية وجمال قلبها ينعكس على ملامحها واحساس غناها المتفرد".



وأضاف "3 أغاني توزيعي في ألبوم مميز جدا قريب مليون مبروك لصديقتي الغالية".



ويتعاون مع إليسا في الألبوم عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين أبرزهم بهاء الدين محمد، أمير طعيمة، أسامة مصطفى، شادي نور، أحمد زعيم، محمد يحيى، إلهامي دهيمة، نور، أحمد عبد السلام.

أعرب الموزع أحمد إبراهيم، عن سعادته بالتعاون مع النجمة اللبنانية إليسا، بـ 3 أغاني في ألبومها الجديد والمقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.ونشر إبراهيم، صورة البوستر الخاص لألبوم إليسا عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".