''عدى الكلام" لسعد لمجرد تقترب من 8 ملايين مشاهدة بعد طرحها بأيام

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اقتربت أغنية "عدى الكلام" للفنان سعد لمجرد من تحقبق 8 ملايين مشاهدة عبر موقع "يوتيوب"، وذلك بعد أيام قليلة من طرحها.



وكان من المصرر طرح "عدى الكلام" قبل فترة ولكن تم تأجيلها لوفاة الفنانة القديرة رجاء الجداوي.



وأشاد الجمهور بأغنية "عدى الكلام"، حيث علق أحد المتابعين عليها قائلاً: "جميلة جدًا".



وتتضمن كلمات أغنية "عدى الكلام" الآتي: "شكله مش موضوع بسيط.. فيه غدر وفيه حوارات.. ده أنا بسهر بالساعات كل ده بيحصل قوام.. حاسس كدة اني ابتديت ابقا رومانسي وضعيف.. ليه نومي بقا خفيف.. كنت لما بنام بنام.. الجمال عدى الكلام تضحكيلي وتاخدي كام.. أدفع العمر اللي جاي.. بس بشروط السلام مش بأفور صدقيني حسي بيا كلميني.. حتى لو موضوع غريب.. اللي طالبه تفهميني.. أنا والله ابن ناس مش بعاكس بالأساس".



يذكر أن أغنية "عدى الكلام" غناء سعد لمجرد، كلمات أمير طعيمة، ألحان عزيز الشافعي.