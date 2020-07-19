بهذه الصورة.. أحمد الفيشاوي يوجه الشكر لمساعده الخاص

الأحد 19/يوليه/2020 - 03:55 ص
بوابة الفجر
روان هيثم

نشر الفنان أحمد الفيشاوي صورة جديدة له، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر أحمد الفيشاوي في هذه الصورة برفقة المساعد الخاص به، وحرص أن يوجه إليه الشكر قائلاً: "المساعد بتاعي ..بعتبره ابني شكرا على الشغل الهايل يا ميسي، من كواليس ثلاثين مارس".

يذكر أن محكمة جنح مستأنف الدقي قررت تأجيل الاستئناف المقدم من دفاع الفنان أحمد الفيشاوي، وذلك عقب الحكم عليه بالحبس لإتهامه بالإمتناع عن دفع نفقة ابنته "لينا".

وقبلت محكمة جنح الدقي سابقا، المعارضة التي قدمها الفنان أحمد الفيشاوي، على حكم الحبس لإمتناعه عن سداد نفقة ابنته لينا ورفضه لتنفيذ الحكم الصادر ضده.
بهذه الصورة.. أحمد الفيشاوي يوجه الشكر لمساعده الخاص
بهذه الصورة.. أحمد الفيشاوي يوجه الشكر لمساعده الخاص

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